英相施凱爾北京大啖雲南菜 「首相菜單」爆紅引發朝聖熱潮

英國首相施凱爾今年1月訪問中國，他曾光顧的餐館在社群媒體上引發朝聖熱潮，店家甚至順勢推出「首相菜單」。（路透檔案照）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）近期在國內政壇面臨挑戰，但在距離英國5000英里外的中國，他卻意外擁有人氣。施凱爾今年1月訪中時，曾光顧北京一家名為「一坐一忘」（In and Out）的雲南餐廳，隨後在中國社群媒體上引發朝聖熱潮，店家甚至順勢推出「首相菜單」。

英國「衛報」3日報導，「一坐一忘」自施凱爾及其團隊在此用餐後，訂位一直爆滿。這是自2018年以來，首次有英國首相訪問中國。這股由施凱爾帶動的「軟實力」旋風，與他在英國國內因尋求與北京建立更密切關係而面臨的批評，形成強烈對比。

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施凱爾在該餐館用餐的照片，在中國社群媒體上被廣泛轉發，引發熱烈討論。現在前來用餐的顧客，可以點一份特別印製的「首相菜單」，上面列有施凱爾點的菜色，包括薄荷牛肉捲、牛肝菌烤蘆筍、梅子排骨、菠蘿飯與炸羊乳酪等。

然而，施凱爾並沒有品嚐「一坐一忘」最著名的料理，即時任美國財政部長葉倫（Janet Yellen）2023年訪問北京時，所點的致幻蘑菇（見手青），而是選擇普通的牛肝菌。

報導指出，雲南菜以使用各種珍奇菇類，及當地山區特有的香草而聞名。這道中規中矩的菇類選擇，並未阻止他點的菜色在中國爆紅。為了紀念施凱爾團隊大駕光臨而特別印製的菜單上，還畫著一個戴著蘑菇頭飾（取代原本熊皮帽）的卡通英國皇家衛兵。

一名在施凱爾來訪當晚值班的服務生表示，自那時起，大約有一半的顧客是受到這位英國首相的影響而來。「客人會問：『英國首相前幾天是不是來這裡吃過飯？』接著又問：『他們吃了什麼菜？能幫我們介紹一下嗎？』之類的問題。」他說，施凱爾「非常友善且平易近人」。

藉著首相來訪而大發利市的餐廳，不只「一坐一忘」。在距離北京1500多英里外的雲南，衛報專欄作家羅森（Martin Rowson）發現有更多餐廳提供「首相菜單」。

儘管英國在脫歐後的幾年裡備受打擊，但在世界許多地方（包括中國），英國仍保有軟實力的吸引力。在中國，遇到從未出過國、卻能告訴你過去30多年英格蘭超級聯賽（Premier League）各隊起落的狂熱足球迷計程車司機，並非罕見之事。

英國女星羅莎蒙派克（Rosamund Pike，中文名裴淳華）在中國擁有數量驚人的粉絲。相較於施凱爾在英國因尋求與北京建立更緊密關係而面臨批評，她對中國的訪問普遍受到中國民眾的歡迎。

報導最後語帶調侃地指出，施凱爾的中國行原本旨在「重置」與北京的關係，但若他被迫下台，或者隨著國內政治前途崩潰而被迫忽視國際事務，這趟旅行贏得的善意可能會付諸流水。現實可能是一顆難以下嚥的苦藥。或許現在他會希望自己當時吃了一些「魔幻蘑菇」。

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