歐媒揭中國黑幕！操控宗教中國化 想斬斷台梵邦交

中國國家安全部第9局，長期監控中國境內的天主教地下教會。（法新社檔案照）

歐洲獨立媒體「現代外交」（Modern Diplomacy）近日刊登學者專文，揭露中國國家安全部第9局在推動「宗教中國化」政策中扮演關鍵角色，不僅長期監控中國境內的天主教地下教會、施壓神職人員服從中共領導，更透過網路駭客手段攻擊梵蒂岡，以利主教任命談判。

此外，第9局也將監控觸角伸向海外，密切關注並試圖削弱台灣與梵蒂岡的外交與宗教聯繫，防堵任何威脅中共統治的外部影響力。

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埃及班尼蘇韋夫大學（Beni Suef University）政治與經濟學系副教授赫爾米（Nadia Helmy）發表專文指出，中國國安部第9局在中共控制宗教的戰略中，扮演舉足輕重的角色。第9局又被稱為「反叛逃與反間諜局」，主要任務專注於反間諜、保護海外中國人員安全，以及監控外國滲透活動。

在天主教會議題上，第9局協助北京當局進行宗教本土化與制度化改造，是推動「宗教中國化」政策的核心執行者。為鞏固中共統治，第9局致力於削弱梵蒂岡的影響力，在中國境內密切追蹤與梵蒂岡有關的教育、慈善及傳教機構，將其視為潛在的外國影響力中心，同時也對拒絕加入由官方控制的「中國天主教愛國會」的地下神職人員與信徒施加壓力，跟蹤並推動官方與地下教會的合併，確保神職人員遵循中共的官方路線。

為確保中國政府能直接任命主教並繞過教宗權威，包括第9局在內的國安體系支持的組織，曾被控對梵蒂岡的電子郵件伺服器與香港天主教機構發動駭客攻擊。這些網路攻擊特別集中在主教任命談判前夕，目的是為了在談判中取得優勢，確保相關協議符合中國利益。

而在兩岸競逐的背景下，第9局對台灣與梵蒂岡的關係保持高度警戒。由於梵蒂岡是台灣的邦交國，北京將其視為外交挑戰，密切監控梵蒂岡在台灣的宗教影響力，持續嚴密監控梵蒂岡與台灣天主教會之間的通訊與資金流動，試圖削弱台灣與梵蒂岡的外交聯繫，並監視台灣教會活動是否涉及對分離主義的支持。

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