紐約人告誡世足賽球迷：別為了省錢走路去球場

美歐網友日前因是否要以步行方式前往美國新澤西州的大都會人壽體育場在網路上唇槍舌劍。本圖攝於4月21日。（彭博社）

隨著美國新澤西州大眾運輸業者上月宣布要在世界盃足球賽（FIFA World Cup）期間大漲票價，網路上隨之掀起1場美歐文化差異大論戰：不想當盤子的歐洲球迷說，大不了就走路去球場；但在紐約人誠心勸告，路途遙遠還要穿過沼澤，先不要。

2026年世足賽由北美3國美國、加拿大與墨西哥聯合舉辦，其中包含決賽在內的8場比賽的地點，是美國新澤西州的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）；4月17日，新澤西州立公共運輸公司「新澤西交通」（NJ Transit）宣布，紐約市區到大都會人壽體育場所在的「新澤西體育園區」（Meadowlands Sports Complex）的來回票價，賽事期間將大漲為150美元（約台幣4744元）。這段來回約56公里的鐵路路程，平時來回僅需12.90美元（約新台幣413元）。

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票價狂漲10倍招致球迷強烈不滿，若干歐洲球迷因此突發奇想，認為與其當盤子花大錢搭火車去球場，何不安當車走到離紐約市其實很近的大都會人壽體育場？率先在社群媒體上發出此等靈魂之問的歐洲人說，他知道大多數美國人對走路這種概念很陌生，但步行在世上其他地方其實很夯很普遍。

但首先，國際足總禁止球迷走到球場，況且這一路上得穿過州際公路與體育場周遭的沼澤地。荷蘭網友邁爾（Jean PD Meijer）說，足球迷就跟喪屍一樣橫衝直闖，哪會在乎這點小事；但他也澄清，若他要去，他是不會用走的去球場的。

須穿越沼澤、有毒小溪

紐約時報指出，技術上而言，是可以用走的前往大都會人壽體育場，距離端賴出發地而定：若是從附近有火車站的新澤西州盧瑟福（Rutherford）出發，到大都會人壽體育場只有不到7公里；若從紐約市曼哈頓出發，大約是16公里。

但美國網友認為，光是想到要走路去大都會人壽體育場，就讓人害怕。曾參與網路論戰的美國TikTok網紅哈瑞斯（Tiesyn Harris）說，這段路並不好走，得走上號稱美國最危險公路之一的95號州際公路，穿越沼澤濕地或涉水走路汞含量超標的有毒小溪。

隨著網路論戰愈演愈烈，世足賽的「紐約－新澤西主辦委員會」（New York-New Jersey Host Committee）不得不出面介入，發表聲明強力勸阻球迷不要走路去球場。聲明中寫道，這一路上都是車水馬龍的交通要道，在此步行對行人本身與駕駛者都會構成嚴重風險。

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