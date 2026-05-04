喊話川普！龐皮歐：伊朗沒有「溫和派」領袖

川普。（美聯社檔案照）

美國前國務卿龐皮歐。（歐新社檔案照）

首次上稿 05-03 23:46

更新時間 05-04 06:20

美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）2日呼籲，川普政府必須在伊朗問題上「貫徹到底」（finish the job here），因為中國與俄羅斯都在密切關注。他強調，伊朗沒有所謂的「溫和派」領袖，西方國家必須戰勝這個神權政體，為美國贏得數十年的安全保障。

中俄都在看 伊朗問題須「貫徹到底」

龐皮歐接受「福斯新聞現場」訪問（Fox News Live）表示，「我們必須徹底解決伊朗問題。中國人正在看。俄羅斯人正在看。大家都看到西方正受到伊朗神權政體的挑戰，我們必須贏得這場勝利。」

龐皮歐指出：「你必須先確立一個前提，那就是沒有所謂的溫和派伊朗領袖。這些人都是激進分子。」「因此，有時候會有這種說法：『溫和派會找到解決方案。』別相信那套說法。他們會一直堅持下去，直到被迫做出極其艱難的選擇為止。」

龐皮歐說：「總有一天，他們會意識到遊戲已經結束，必須屈服於我們的要求。」

他強調：「如果我們堅持到底，川普總統將為我們贏得數十年的安全。至於我們是否必須再次打擊他們，我認為這將由川普總統決定。」

川普曾多次表示，伊朗政權絕對不能擁有核武。

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