為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗抵澳將晤艾班尼斯 商討因應中國稀土施壓

    2026/05/03 23:28 中央社
    日本首相高市早苗今晚抵達澳洲，展開繼越南之後的第二站訪問行程。（路透）

    日本首相高市早苗今晚抵達澳洲，展開繼越南之後的第二站訪問行程。（路透）

    日本首相高市早苗今晚抵達澳洲，展開繼越南之後的第二站訪問行程，明天將在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會談，預料將聚焦經濟安全、能源及安全保障等議題，並協調發表聯合聲明，以因應中國運用稀土等資源加強經濟施壓。

    讀賣新聞、每日新聞報導，此行是日本首相自2022年10月岸田文雄訪澳以來，時隔約3年半再度訪問澳洲。

    日本政府將澳洲定位為「準同盟國」，因中國在印太地區影響力日益擴大，盼藉由強化日澳合作維持區域穩定。

    雙方將於4日會談中討論強化包含稀土在內的重要礦產供應鏈，以及在伊朗緊張情勢下的能源安全問題。澳洲是日本液化天然氣（LNG）主要供應來源，雙方也將確認穩定供應與能源合作機制。

    日澳已於今年4月簽署備忘錄，將以日本海上自衛隊「最上級」護衛艦改良型為基礎，共同開發澳洲海軍新型巡防艦，預料此次會議將確認雙方安全保障合作進一步深化。高市2日在越南提出推進「自由開放的印度太平洋」（FOIP），也預料將成為會談重點之一。

    根據日本外務省，截至2025年10月，在澳洲的日本僑民約10萬5000人。在澳日僑人數於2024年超越中國，僅次於美國。兩國領導人預料將討論進一步擴大人員交流。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播