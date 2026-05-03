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    首頁 > 國際

    中菲南海又交鋒！中國控非法登陸鐵線礁 菲律賓要驅離科研船

    2026/05/03 21:27 國際新聞中心／綜合報導
    去年5月，菲律賓2艘公務船駛入鐵線礁海域，遭中國海警局指控菲船「危險接近」中方船隻，雙方發生「擦碰」。（法新社檔案照）

    去年5月，菲律賓2艘公務船駛入鐵線礁海域，遭中國海警局指控菲船「危險接近」中方船隻，雙方發生「擦碰」。（法新社檔案照）

    中國與菲律賓近期在南海的領土與主權爭議，正因一連串的行動與相互指控而進一步惡化。中國海警局3日指控菲律賓人員「非法」登陸南海無人居住的「鐵線礁」（Sandy Cay）；菲律賓則反控發現4艘中國船隻，在其海域進行非法科學研究，揚言將出動機艦強力驅離。

    路透3日報導，這次交鋒延續雙方近期在鐵線礁周邊的緊張局勢。中共黨媒「環球時報」報導，中國海警表示，發現5名菲律賓人員登上鐵線礁，稱此舉為「非法」行為，但報導並未說明中方是否採取進一步行動。

    上週，在中國官媒報導指稱中國海警人員手持國旗抵達鐵線礁後，馬尼拉當局表示，已派遣海岸防衛隊前往該島礁。

    同樣在3日，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，已確認有4艘中國船隻在其水域進行非法研究，將部署飛機與船隻迫使這些船隻離開。

    中國外交部與菲律賓駐北京大使館未立即回覆置評請求。

    鐵線礁位於南沙群島北部，屬於中業群礁的一部分，目前菲律賓、中國、越南和台灣皆聲稱對其擁有主權。去年5月，菲律賓2艘公務船駛入鐵線礁海域，遭中國海警局指為「非法登礁」，中方予以管控並登礁「處置」，還指控菲船「危險接近」中方船隻，雙方發生「擦碰」。

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