美報團強推AI改寫新聞 旗下記者驚恐 聯名悍拒署名AI文

美國報業集團「麥克萊契」因推廣使用AI生成工具撰稿而與旗下各報記者爆發署名權大戰。圖為「麥克萊契」旗下報紙之一的加州《沙加緬度勤奮者報》的報社大門。（美聯社檔案照）

在全美14州發行30份報紙的美國報業集團「麥克萊契」（McClatchy）日前啟用1款自行研發的新的人工智慧（AI）工具，能從記者撰寫的傳統文稿中抓出重點，然後為不同受眾生成出不同版本的文稿；此舉成功惹怒該報團旗下各報記者，不但拒絕在這些AI文前署名，還聯名發函對資方提出抗議。

紐約時報報導，許多「麥克萊契」旗下報紙的記者，如今都拒絕在這些以記者原稿為藍本、但經AI工具改寫並生成的新文稿前署名，意即這些AI文的訊頭沒有發稿記者的名字，還被標記「AI輔助撰文」。

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「麥克萊契」旗下的加州《沙加緬度勤奮者報》（The Sacramento Bee）的調查記者兼工會副理事長蘭芝（Ariane Lange）說，記者不想讓自己的名字出現在不是他們實際撰寫的文稿上，因為此舉本身宛如扯謊，「即便這些文章（指AI文）是以我們的稿子為藍本」。

創設於1857年的「麥克萊契」原為家族企業，2020年初聲請破產保護，稍後被對沖基金管理公司Chatham Asset Management收購。

署名權之爭是記者與資方在AI工具使用上最激烈的衝突之一，全美各地新聞編輯室都上演相關辯論。資方試著透過新AI工具來簡化以往耗費數小時的新聞工作，甚至使用AI工具來撰寫整篇文稿；但許多記者堅持，在新聞報導與編輯上使用AI工具應有所規範與限制。

根據知情人士，令記者不滿的AI工具，是「麥克萊契」內部研發的Content Scaling Agent，現已多多少少被該報團旗下所有報紙的編輯台使用；已在內部鼓勵使用該工具的資方高層認為，該AI工具有助於衝高發稿量，以及最終能吸引新訂閱用戶。

「麥克萊契」旗下的佛羅里達州《邁阿密前鋒報》（The Miami Herald）日前曾刊出的1篇AI文，該AI文的署名欄寫道：「本文以AI生成，改寫自馬查特（Michelle Marchante）的原稿」。馬查特是《邁阿密前鋒報》的醫療記者。

該AI文還被加註說，該文在自行研發的AI工具的輔助下製作完成，並使用該報最初報導、撰寫與發布的文稿內容，以及經過該報記者審閱與編輯。

根據「麥克萊契」公開的AI政策，該報團會用AI工具來抓文稿重點，以「協助讀者快速了解單一新聞事件的重點，或能掌握多篇針對較大主題的報導」，以及AI文會先讓編輯審核才刊出。

但「麥克萊契」旗下多家報紙的記者說，他們對資方未能清楚說明使用AI工具與如何使用記者署名，深感驚憂；根據工會合約，資方在導入重大技術變革前，必須提前通知。

包括《沙加緬度勤奮者報》、《邁阿密前鋒報》、加州《摩德斯托蜂報》（The Modesto Bee）、佛州《布拉丹頓前鋒報》（The Bradenton Herald）、華盛頓州《塔科馬新聞論壇報》（The Tacoma News Tribune）、華盛頓州《貝林漢信使報》（The Bellingham Herald）、華盛頓州《奧林匹亞人報》（The Olympian）、華盛頓州《三城前鋒報》（Tri-City Herald），以及愛達荷州《愛達荷政治家日報》（The Idaho Statesman）等「麥克萊契」旗下報紙的記者，近幾週來已陸續致函資方，表明拒絕在AI文前署名。

4月30日，超過65名《邁阿密前鋒報》與《布拉丹頓前鋒報》的工會成員發函告訴資方，按照合約，資方不得在未經記者同意下逕自署名文稿；「麥克萊契」未對記者與讀者清楚說明使用生成式AI工具…「讓我們的報紙與網站充斥AI生成文，有損為打造1個真正永續的新聞編輯台而在社區中所建立的關係」。

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