日本緊縮外國人政策 駕照申請、管理簽證雙雙趨嚴

日本政府今年1月敲定外國人政策基本方針，對於在留資格、駕照轉換等管理都轉趨嚴格。（法新社）

日本政府今年1月敲定外國人政策基本方針，內閣官房彙整截至3月底的進度，自去年10月起全面嚴格化的「外國駕照轉換（外免切替）」筆試合格率大幅下滑約50個百分點，而在留資格「經營・管理簽證」的每月申請數也大幅減少約96%。

●「飯店當住址」不被允許

產經新聞報導，內閣官房的「與外國人共建有序共生社會推進室」於4月28日公布102項措施的現況、政策概要及實施情形，向自民黨外國人政策本部進行報告。

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「外免切替」主要是提供未加入「日內瓦公約」國家的外國人，在日本更換駕照使用。日本發生多起外國人駕駛肇事案件後，檢討並修改外國駕照更換制度。台日由於相互承認駕照協定，不需要辦理「外免切替」，只要持有台灣駕照正本及日文譯本即可。

根據報告，警察廳自2025年10月起強化「外免切替」的筆試（知識測驗）與路考（技能測驗）後，截至同年12月的3個月期間，筆試合格率為42.8%，較2024年的92.5%大幅下降49.7個百分點；路考合格率為13.1%，較2024年的30.4%下降17.3個百分點。

在「外免切替」制度中，曾出現沒有日本住民票的外國觀光客以飯店作為住址申請轉換駕照的漏洞，警察廳自2025年10月起，已不再允許持觀光簽證且沒有住民票的外國人申請轉換，並表示「將徹底嚴格落實」。

●「經營・管理簽證」申請數大減

針對創業用的在留資格「經營・管理」，過去出現透過設立沒有實體營運的空殼公司來取得資格的問題。尤其以中國人為主，有人以經營民宿為名，作為輕易移居日本的手段，因此遭到外界批評。

日本政府自2025年10月16日起提高門檻，例如將必要資本額由原本的500萬日圓（約新台幣100萬元）提高至3000萬日圓。結果顯示，2025年5月至10月15日，平均每月約1700件的申請數，在10月16日至2026年3月底期間降至平均約每月70件，減少約96%。

加速難民審查 打擊非法滯留

在打擊非法滯留方面，由於許多確定強制遣返的外國人，以正在申請難民為由拒絕返國，日本出入國在留管理廳於2025年5月公布「零非法滯留者計畫」，納入加快難民審查的措施。

結果顯示，難民申請的未處理件數自2025年5月的2萬141件高峰開始下降，截至同年年底降至1萬5969件，約7個月內減少超過4000件。

在非法就業者的取締方面，入管廳與警方等機關加強合作，2025年查獲人數為1837人，較2024年的1378人增加約33.3%。

另一方面，日本政府參考美國旅行授權電子系統（ESTA）創建的入境事前審查制度JESTA已於4月28日在眾議院全體會議通過。

JESTA制度要求外國旅客在啟程前往日本前，先於線上填寫姓名、停留目的、住宿地點等資訊，並與犯罪紀錄等資料進行比對；若被判定有非法滯留風險，將被禁止登機或登船。

這項修正案在本屆國會通過的可能性很高，政府正著手準備，目標於2年後的2028年度導入。

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