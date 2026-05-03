中共軍方持續大清洗！國防科大校長黎湘失蹤半年引外界側目

中共軍方大清洗行動持續進行！中國國防科大校長、工程院院士、現年59歲的黎湘少將已失蹤近半年，去向不明。（圖／擷取自中共國防科大官網）

中共軍方大清洗行動持續進行！中共少將雍成綱日前以「國防科技大學（簡稱國防科大）軍事工作負責人」身分公開露面；中共國防科大校長、工程院院士、59歲的黎湘少將已失蹤近半年，去向不明，而且在最近5個月內，國防科大政委、副政委接連換人，引發外界側目。

根據中國人民大學官網報導，4月27日，中國首屆國防教育學科專業建設研討會在該校舉辦，逾30名中共部委、軍委及高校黨政高官出席；其中，「國防科大軍事工作負責人雍成綱」名列中共部委、軍委高官之後，其他高校黨政官員之前。

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這是雍成綱首次以「國防科大軍事工作負責人」身分公開露面。公開訊息顯示，雍成綱，少將軍銜，曾任國防科大軍政基礎教育學院院長，現任國防科大教育訓練部部長。

自媒體《中國人事觀察》表示，國防科大的「軍事工作負責人」原本應該是校長。雍成綱擔任「軍事工作負責人」，說明先前擔任國防科大校長的黎湘少將，已經不再擔任國防科大校長了。

目前，維基百科有關中共國防科大條目中，「軍事工作負責人雍成綱少將」已取代「校長黎湘少將」，與政治委員張戰少將一同被列為該校主要領導。

根據《大紀元時報》查證國防科大官網發現，今年1月初至今，雍成綱以「教育訓練部部長」身分，多次與政治委員張戰一同出席國防科大重要活動。而國防科大校長黎湘少將自去年11月7日出席所謂全軍學習貫徹中共二十屆四中全會精神宣講團來校宣講活動後，再未見公開露面，至今失蹤近半年，去向不明。

在國防科大校長黎湘消失期間，據國防科大官網報導，2025年12月27日，國防科大舉辦青年學者論壇活動，國防科大政委張戰出席並代表學校致辭。這是張戰首次以國防科大政委身分公開露面，顯示陳國強已卸任國防科大政委。公開信息顯示，張戰為少將軍銜，曾任國防科大電子對抗學院政委、國防科大副政委兼紀委書記。

黎湘是雷達目標識別專家

公開簡歷顯示，黎湘1967年9月出生，湖南瀏陽人，1995年、1998年分別獲國防科大碩士、博士學位；2017年12月，晉升少將軍銜；2018年，任國防科大副校長、電子科學學院院長；2019年，黎湘接班中科院院士鄧小剛，成為國防科大調整組建後第二任校長。2021年11月，黎湘當選中國科學院信息技術科學部院士。

黎湘是雷達目標識別領域專家，長期從事長雷達目標精細特徵反演與識別研究；曾獲中共國家技術發明獎、軍隊傑出專業技術人才獎等獎勵和榮譽稱號。

國防科大是中國頂尖高校之一，據官網介紹，國防科大從事先進武器裝備和國防關鍵技術研究，包括「天河」系列超級計算機（超級電腦）系統、「北斗」衛星導航定位系統等。

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