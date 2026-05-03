為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    菲律賓馬永火山蠢動 3萬戶家庭受影響

    2026/05/03 17:29 中央社
    菲律賓馬永火山昨天起進入第3級警戒狀態，超過3萬戶家庭的生活受到影響。（美聯社）

    菲律賓馬永火山昨天起進入第3級警戒狀態，超過3萬戶家庭的生活受到影響。（美聯社）

    菲律賓馬永火山（Mayon Volcano）昨天起因岩漿擾動加劇而進入第3級警戒狀態，超過3萬戶家庭的生活受到影響，其中1400戶被撤離至臨時收容所。

    菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）昨天把馬永火山的警戒等級調升至3級，並維持至今，規定所有民眾都不得進入火山半徑6公里範圍內的永久危險區。

    菲律賓火山警戒機制共分6級，0意味著火山平靜、1為低度火山不安、2為中度火山不安、3為火山高度不安、4為危險噴發在即、5則代表危險噴發進行中。

    菲律賓民防處（OCD）副發言人馬利安諾（Diego Mariano）今天表示，約有3萬500戶家庭受到火山活動影響，其中超過1400戶被撤離至臨時收容所。

    馬利安諾補充，為減輕火山灰帶來的影響，地方救災部門已出動灑水車灑水，並向災民分發N95口罩。

    根據PHIVOLCS報告，過去24小時之間，主火口持續有熔岩溢流，火山西南側地區出現降灰情況，二氧化硫排放量於5月1日達到單日1586公噸。

    此外，地表監測顯示馬永火山的山體短暫膨脹變形，記錄到32次火山地震，反映岩漿壓力仍在累積。

    馬永火山位於呂宋島南部艾爾貝省（Albay），是菲律賓24座活火山之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播