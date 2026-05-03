烏逾60架無人機突襲 俄石油出口港釀火警

2022年10月11日拍攝的俄羅斯黑海港口新羅西斯克。（美聯社檔案照）

值此烏克蘭對俄羅斯全國各地目標發動一系列空襲之際，俄國西北部列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）表示，該州的波羅的海港口城市普里莫斯克（Primorsk）3日遭烏克蘭無人機攻擊，一度引發火災。

卓茲登柯在即時通軟體Telegram上發文說，有60多架夜襲該州的烏國無人機被擊落；主要石油出口港普里莫斯克遭攻擊後並未漏油，火勢也已被撲滅。

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普里莫斯克是俄國最大石油出口門戶之一，日吞吐能力為100萬桶。由於美國斡旋的俄烏和談陷入僵局，烏克蘭近月來已加碼攻擊俄國能源基礎建設與其他目標，包括已被多次攻擊的普里莫斯克。

同樣在3日，烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram表示，烏軍還在俄國黑海港口新羅西斯克（Novorossiysk）入口附近的水域，攻擊2艘「影子艦隊」油輪…「這些油輪曾被用於運輸石油－－但（現在）再也不能（運了）」…烏克蘭將持續全面性發展包括海陸空在內的長程作戰能力。

俄國其他地區在2、3日也通報遭烏國無人機攻擊。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）2日晚間表示，1名77歲男村民死於無人機攻擊；首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）說，已擊落4架飛向莫斯科的無人機。俄國西部斯摩稜斯克州（Smolensk）州長阿諾欣（Vasily Anokhin）指出，當地1棟公寓大樓3日遭1架無人機攻擊，造成包括1名兒童在內的3人受傷。

在此同時，烏軍高官2日表示，俄軍正逐步朝烏東頓內茨克（Donetsk）城市康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）推進。

烏克蘭近來加強以無人機攻擊俄羅斯的力道。圖為烏軍2日在首都基輔上空擊落來襲的俄國無人機。（路透）

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