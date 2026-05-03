川普喊伊朗輸油管快爆炸！彭博證實：提前減產 避油井受損

伊朗原油已提前減產，避免儲油設施飽和，導致儲油槽迅速裝滿，而造成「油井損壞」。（美聯社）

由於美國實施海上封鎖，伊朗原油出口受阻，已開始提前減產，以避免儲油設施飽和，伊朗此舉被分析為防止最壞情況，即因無法售原油導致儲油槽迅速裝滿，而造成「油井損壞」（well damage）的因應措施。

美國總統川普日前警告，伊朗因石油無法出口，使得儲存設施與輸油管「快要滿到爆炸了」。《彭博》2日引述伊朗1名高級官員的談話指出：「伊朗已在達到油槽容量上限之前就開始提前減產。我們沒有讓油槽完全裝滿，而是主動減產以控制油槽容量上限。」

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美國認為，透過海上封鎖阻止伊朗原油出口，最終會因油槽飽和而迫使伊朗停產，對油井造成永久性損害。但事實上，一旦停產，油井往往難以修復，甚至可能永久關閉。

基於同樣的邏輯，川普也正向伊朗的主要收入來源——石油業施壓。但《彭博》指出，美國忽略了1個事實：伊朗經歷了數十年的制裁，累積了豐富的油井管理和重啟營運經驗，尤其是在2018年美國退出伊朗核協議並恢復對伊朗制裁後，伊朗曾多次大規模減產和重啟，累積了相關技術。

但許多分析指出，目前的情況與過去有所不同。過去，伊朗可以利用「影子艦隊」繞過制裁，間接向中國等國出口原油，但目前由於美國實施的海上封鎖，這種做法已受到極大限制。

《彭博》報導：「伊朗也承認，繼續生產石油的努力只能在一定時期內有效。對他們來說，關鍵問題是，他們能否比美國承受高油價衝擊更長的時間。」

關於伊朗何時會達到儲油極限，並被迫關閉油井－－即所謂的「石油儲存達到庫容上限」（top tank）時刻－－的看法也存在分歧。川普最近聲稱，「伊朗的石油基礎設施將在3天內癱瘓」，但市場認為這種說法過於樂觀。摩根大通等投資銀行估計，至少還有1個月的緩衝期。能源分析公司估計，伊朗仍擁有6500萬至7500萬桶的離岸儲油能力。

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