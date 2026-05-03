噁！南韓節慶餐廳大醬湯 民眾吃到排水孔蓋

南韓慶尚北道聞慶市，有民眾在大醬湯裡吃到排水孔蓋。（圖擷自bobaedream）

太噁心！南韓慶尚北道聞慶市本月1日至10日舉行「聞慶傳統茶碗節」，孰料有民眾2日前往遊覽後去餐廳吃飯，在大醬湯裡竟然吃到排水孔蓋，其他南韓網友見狀也直呼超誇張。

綜合韓媒報導，受害消費者於社群平台發文，指稱他和家人一起到聞慶市遊玩，中午選擇附近的韓式食堂用餐，點了鹽漬鯖魚套餐和其他料理，但送上來的鯖魚卻有鋼絲球金屬屑殘留。

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發文者表示，當他向老闆反映時，對方反問「那還要不要再上1份」，得知不用後僅表示會在帳單裡扣掉鯖魚的價格，並未進一步處理，讓他心裡感覺很糟。

發文者透露，他回到座位上生著悶氣，後來又送來了大醬湯，孰料裡面竟然有排水孔蓋，他氣得質問老闆後對方回答不收錢了，並催促他們一行人趕快離開。

另外，就在發文者和老闆爭論時，店家竟在外面放置「座位皆已訂滿」的牌子，避免其他顧客進來，等到發文者離開後又拿掉牌子恢復正常營業。

南韓網友們看完文章後都感到太過離譜，直呼這間店是不是不想做了，呼籲受害消費者一定要向相關單位檢舉，還有人認為那麼大的排水孔蓋應該是店家為了報復才放的。

排水孔蓋背面。（圖擷自bobaedream）

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