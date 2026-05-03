未標註來源 中國9.8萬個自媒體帳號遭官方處置

中共中央網信辦最近大舉展整頓網路自媒體，一口氣處置了9.8萬個帳號。（圖擷自中共中央網信辦）

中共中央網信辦最近針對網路自媒體帳號大舉展開整頓，並以「未規範標註信息（資訊）來源，誤導公眾認知」為理由，一舉處置9.8萬個自媒體帳號，內容包括美伊戰爭、中國國內公共政策等。依慣例，這些自媒體帳號將面臨刪除短片、禁止發布、限制與網友互動，甚至封號等處分。

綜合新華社及界面新聞報導，中央網信辦說，近來一些自媒體帳號在發布涉及時事等資訊時「未規範標註信息（資訊）來源，誤導公眾認知，破壞網路生態」，情節包括未標註國內外時事、公共政策、社會事件的訊息來源，未標注AI生成標識，未註明「虛構演繹」。

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中央網信辦並列出數類被處置的自媒體帳號。其中首要者如「晉說」、「軍武─史記」等較知名帳號，涉及美伊戰爭等國際時事資訊，卻未標註資訊來源，使大眾難以溯源消息原始出處，無法辨別資訊真偽，並指涉事的帳號已被「依法依約處置」。但該辦並未提到具體的處置方式。

還有諸如「農民大姐」、「清華魚媽」等自媒體帳號，發布涉及農業農村、教育、養老等領域公共政策相關資訊時未標註資訊來源，大眾無法獲得準確、完整的權威消息，可能會基於「碎片化內容」對政策作出「錯誤理解」，相關帳號也已被依法依約處置。

此外，諸如「馬瑞在農村」、「加油嘉宜」等自媒體帳號則以「劇情擺拍、虛構情節」等方式，發布外送員送餐遭歧視、婆媳衝突、代際衝突、未成年人無人看護、醜化農村等內容，未註明「虛構演繹」，藉機博取流量，以負面敘事渲染消極情緒，挑動群體對立，也被依法依約處置。

中央網信辦說，網信部門將「指導」各平台全面規範短片內容標註，優化標註功能，將標註設為短片發布必經環節。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1150503

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