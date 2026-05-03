不只拒伊朗提案！川普鬆口「可能再動武」 中東局勢再添變數

美國總統川普2日在佛羅里達州西棕櫚灘國際機場接受媒體採訪，針對美伊局勢與和平提案發表看法。（法新社）

編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普3日表示，將審視伊朗最新提出的和平方案，但直言難以接受，並未排除再度對伊朗採取軍事行動。停火後的美伊僵局因這項表態再添變數。

根據《法新社》報導，伊朗透過巴基斯坦向美方提交一份14點和平提案，內容包括全面停火與荷姆茲海峽的新運作框架。川普在「真實社群」（Truth Social）發文表示，將審查該方案，但「無法想像」這會是可接受的協議，並重申伊朗過去47年的行為「尚未付出足夠代價」。

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川普在佛州接受媒體訪問時，被問及是否可能再對伊朗動武，他回應稱，「如果他們行為不當……這是有可能發生的」。

與此同時，伊朗軍方與外交系統也釋出強硬訊號。伊朗高層將領阿薩迪（Mohammad Jafar Asadi）表示，美伊衝突「很可能再度爆發」；副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則稱，未來走向取決於美國選擇外交或對抗。

報導指出，雙方自4月8日停火後談判進展有限，先前在巴基斯坦舉行的一輪會談未能取得突破。美方近期要求將伊朗核計畫重新納入談判議程，伊朗則透過聯合國管道批評美國在核議題上的立場，雙方互信仍待建立。

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