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    川普撤軍不只5000人！駐德美軍抗俄核心「中程飛彈營」告吹

    2026/05/03 11:06 編譯陳成良／綜合報導
    美軍裝甲部隊在歐洲演訓畫面。外媒指出，美國計畫撤回作戰旅並取消中程飛彈部署，可能影響北約在東歐的防衛布局。（歐新社檔案照）

    美軍裝甲部隊在歐洲演訓畫面。外媒指出，美國計畫撤回作戰旅並取消中程飛彈部署，可能影響北約在東歐的防衛布局。（歐新社檔案照）

    美國總統川普宣布大幅裁減駐德美軍，規模將遠超原定預期的5000人。這波撤軍不僅包含因應烏俄戰爭增派的作戰旅，更將取消「中程飛彈營」的部署計畫。相關決策將使美軍駐防規模倒退回2022年水準，對歐洲抗俄防線造成實質衝擊。

    根據《紐約時報》報導，五角大廈正準備撤回一支在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，派駐至德國的作戰旅。美軍也將取消原訂由拜登政府推動、在德國駐紮一個中程飛彈營的計畫。報導分析指出，若上述計畫如實執行，美軍在德國的駐紮規模與戰力配置，將直接倒退回烏俄戰爭爆發前的水準。

    五角大廈最初規劃的撤軍人數為5000人。川普2日在針對駐德美軍去留問題受訪時公開表示，美方的削減幅度將會「非常大」，且裁減人數遠超過5000人。報導引述官員說法，加速撤軍的決策，主要與美方不滿德國官方對美國中東戰略的批評有關，使得原先的兵力配置審查被提前執行。

    報導認為，作戰旅的撤出與中程飛彈營計畫的終止，意味著近年來為嚇阻俄羅斯而擴充的歐洲前沿防禦力量面臨重組。這項兵力結構的大幅洗牌，形同在抗俄防線上劃出破口。這項由白宮主導的兵力縮減，正迫使歐洲重新評估其面對東線威脅時的實體防衛能力。

    面對美方的撤軍行動，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）發表聲明，稱此舉在預料之中。他表示，歐洲國家必須持續承擔更多自身安全責任。佩斯托瑞斯強調，美軍在歐洲與德國的駐紮，符合跨大西洋夥伴關係中雙方的共同利益。

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