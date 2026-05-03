不只5000人！川普加碼裁減駐德美軍 美歐裂痕擴大

美國總統川普日在佛州棕櫚灘國際機場登機前對媒體發言。（法新社）

美國總統川普2日表示將大幅削減駐德美軍人數，強調裁軍規模遠超國防部日前公布的5000人。這項決策伴隨對歐盟汽車加徵25%關稅的計畫，標誌著華府對不願參與美伊戰爭的歐洲盟友展開軍事與經濟雙重報復。

根據《法新社》報導，川普2日於佛羅里達州表示，駐德美軍的人數將會「砍到底」，且規模會比5000人多得多。這項突如其來的加碼，發生在川普與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）發生爭執之後。

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梅爾茨日前批評美國在伊朗談判桌上正遭到「羞辱」，這番言論顯然惹火了川普。川普隨後並指責歐盟未遵守貿易協議，宣布下週起將對歐盟進口汽車關稅從15%調升至25%。

五角大廈公布初步數據 撤軍時程需半年以上

根據《美聯社》報導，五角大廈1日原僅宣布撤離約5000名官兵，約佔目前駐德3.6萬名美軍的7分之1。該計畫預計在未來6至12個月內完成。儘管國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）稱此舉是基於「戰區需求評估」，但美方防衛官員私下透露，各軍種在決策公佈前並無所悉，幾乎是與外界同步得知裁軍消息。

德國官方低調回應 強調共同利益不可替代

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，撤軍決定是在預期之中，歐洲必須承擔更多防衛責任。然而，德國官員也強調，德國境內的蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）空軍基地等設施，對美國全球戰略具備不可替代的功能。北約（NATO）發言人哈特（Allison Hart）則表示，盟軍正設法理解美方決策細節，並強調歐洲持續增加防衛投資的必要性。

據《法新社》報導，川普有意施壓未參與美以聯軍、或未能在荷姆茲海峽提供支援的盟友。川普日前已針對西班牙與義大利表達強烈不滿，並表示考慮撤出駐防該兩國的美軍。目前美軍在歐洲駐紮約8萬至10萬名官兵，報導引述分析認為，這波由白宮主導的強制縮減，顯示跨大西洋安全合作關係正因中東戰火而面臨劇烈轉型。

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