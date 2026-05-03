賴總統訪史瓦帝尼 外媒：台灣外交在中國壓力下持續推進

台灣總統賴清德成功突破中國封鎖出訪非洲友邦史瓦帝尼。（總統府提供）

台灣總統賴清德成功突破中國封鎖出訪非洲友邦史瓦帝尼，多家國際媒體報導指出，此行在中國長期反對台灣對外活動的背景下完成，相關安排與行程顯示台灣持續推動對外外交互動。

根據《路透》報導，此次訪問未如一般國是行程提前公開，而是在抵達後才對外說明。報導指出，這類安排與過往公開行程有所不同。報導並提到，台方是在先前行程受阻後仍完成出訪，相關過程涉及飛越與外交層面的限制。

請繼續往下閱讀...

《美聯社》報導指出，此次訪問是在延後情況下完成，背景涉及部分國家飛越許可問題。報導提到，在外部壓力存在的情況下，台灣仍推進既定訪問行程，並完成對友邦的出訪安排。

英國廣播公司（BBC）報導指出，北京長期反對台灣領導人進行國際訪問，並透過外交手段持續施加影響，相關背景成為外媒解讀此次行程的重要因素；美國有線電視新聞網（CNN）報導提到，中國對台灣國際活動的回應，通常被視為其整體對台政策的一部分。相關報導指出，此類訪問多被置於兩岸關係緊張的背景下觀察。

《金融時報》分析，史瓦帝尼作為台灣目前少數邦交國之一，其外交角色具有象徵意義，同時也涉及實際合作層面。報導指出，此類訪問有助維持既有外交關係，並反映出台灣在有限外交空間中的運作方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法