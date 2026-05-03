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    首頁 > 國際

    台灣參與人權會議突停辦 尚比亞官員證實中國施壓

    2026/05/03 10:26 即時新聞／綜合報導
    將在尚比亞舉行的全球數位人權大會突然喊停，主辦方得到尚比亞官員的通知，指稱是因為有台灣人士參與，使得中國動手施壓。圖為去年在台灣舉辦的全球數位人權大會。（路透）

    將在尚比亞舉行的全球數位人權大會突然喊停，主辦方得到尚比亞官員的通知，指稱是因為有台灣人士參與，使得中國動手施壓。圖為去年在台灣舉辦的全球數位人權大會。（路透）

    總部位於美國的國際非營利組織Access Now，原定4、5日將在尚比亞舉辦「全球數位人權大會（RightsCon）」，孰料卻突然喊停。對此，Access Now透露尚比亞官員告訴他們，由於台灣民間人士預計會前來參加，使得中國對尚比亞政府施壓，才會出現這種狀況。

    據《美聯社》報導，尚比亞先前宣布延後全球數位人權大會，目前Access Now已決定停辦。該組織表示，在尚比亞官員告知他們真相後，顯然「外國」干預是造成人權大會無法在尚比亞舉行的原因。

    Access Now透露，會議原本預計有超過2600人前來尚比亞出席，另有1100人遠距參與。不過，Access Now指出，尚比亞在延後會議時，要求他們更動議程才能舉辦，例如限制特定議題、排除包括台灣人士在內的群體來現場或透過網路參與。

    據了解，賴清德總統原定4月22日飛往友邦史瓦帝尼，但塞席爾、模里西斯、馬達加斯加受到中國施壓後撤銷專機飛航許可，中國外交部後續對這3國表達讚賞，直指他們堅持了「一個中國」原則，至於尚比亞則和中國有著密切的政經聯繫。

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