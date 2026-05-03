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    首頁 > 國際

    川普政府快速推動逾86億美元軍售　支援中東盟國

    2026/05/03 04:36 中央社

    美國與伊朗的和平談判陷入僵局之際，根據美國國務院發布的聲明，川普政府已授權逾86億美元緊急軍售案，對象為以色列、卡達、阿拉伯聯合大公國及科威特等中東夥伴國家。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，這批軍售包括向科威特與卡達提供防空系統，以及向卡達、阿聯和以色列供應雷射導引火箭彈。

    美國還會向卡達出售價值40億美元的愛國者（Patriot）飛彈。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）4月的報告發現，連續數週與伊朗作戰，導致美方愛國者飛彈庫存大幅減少。

    關於國務院繞過國會直接批准軍售案的做法，聲明指出，國務卿盧比歐（Marco Rubio）「已認定並提出詳細理由，認為確實存在緊急狀況，需立即向這些國家出售武器」。

    自美伊戰爭爆發以來，這不是美國政府首次以緊急狀況為由，跳過國會審查直接出售武器。

    例如，國務院3月初以這種方式立即向以色列出售1萬2000枚炸彈；同月稍晚，盧比歐再宣布狀況危急，快速推動針對阿聯與科威特的數十億美元軍售案，並向約旦提供飛機和彈藥支援。（編譯：洪培英）1150503

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