川普不滿德黑蘭提案　伊朗高階軍官稱戰火恐再起

一名伊朗高階軍官今天指出，與美國重啟戰事「很可能發生」。美國總統川普稍早曾表示，他對伊朗提出的談判方案並不滿意。

伊朗法斯通訊社（Fars）報導，伊朗軍方中央指揮體系的高階官員阿薩迪（Mohammad Jafar Asadi）說：「伊朗與美國很可能再度爆發衝突。」

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阿薩迪補充道：「有證據顯示，美方並未遵守任何承諾或協議。」

伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在德黑蘭向各國外交官表示：「選擇外交途徑或持續對抗，現在球在美方手中。」

加里巴巴迪還說，伊朗「已為這兩種可能性都做好準備」。

白宮拒絕提供關於伊朗最新提案的細節，但新聞網站Axios報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）已對先前方案提出修改，將伊朗核計畫重新納入談判議題。

路透社報導，一位伊朗高層官員今天表示，目前遭川普（Donald Trump）拒絕的伊朗提案內容包括荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復航運通行、美國對伊朗解除封鎖，並將伊朗核計畫議題留待日後協商。（編譯：洪培英）1150503

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