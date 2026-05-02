中共間諜多招竊取AI技術 美國會促9大AI企業交代防北京滲透措施

美國聯邦參議院司法委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）與參議員班克斯（Jim Banks），日前聯名致函美國9家人工智慧（AI）研發領域的領先企業執行長，要求他們詳細說明因應中國間諜活動、內部威脅，以及安全漏洞的防禦措施。（彭博資料照）

美國政治新聞網站Axios、《美國之音》報導，美國聯邦參議院司法委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）與參議員班克斯（Jim Banks）日前聯名致函美國9家人工智慧（AI）研發領域的領先企業執行長，要求他們詳細說明因應中共間諜活動、內部威脅，以及安全漏洞的防禦措施。此舉顯示，美國國會正加強監督，以確保攸關美國國家安全與經濟領導地位的AI敏感技術不被中國竊取。

這封信函的發送對象涵蓋美國9家核心的AI企業，包括OpenAI、Anthropic、Google、xAI、Meta、微軟、亞馬遜，以及新創獨角獸公司Safe Superintelligence、Thinking Machines Lab。

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2位參議員在信函中強調，隨著AI功能日益強大，制定更強有力的企業安全策略應成為當務之急，並提出AI系統中的「模型權重」（Model Weights）是極具價值卻極為脆弱的目標。

信函寫道：「模型權重可透過數字方式傳輸至中國。若發生這種情況，這與其說是竊取藍圖，不如說是中方竊取了已完成的AI產品。模型權重對中共而言是特別有價值的目標，我們應預期中國駭客會極力尋找方法，以繞過存取控制及其他防禦措施。」

2位參議員在信函中指出：「長期以來，中共一直在關鍵領域對美國企業進行間諜活動，隨著這些AI系統變得更強大，保護AI技術免受中方間諜活動侵害至關重要。」

信函中並舉出實例，指出今年已有前Google工程師竊取AI機密資訊而被定罪。信函寫道：「美國司法部發現，其動機是受到中方鼓勵發展AI產業的國家政策所驅使。隨後的1份追加起訴書詳述了中共當局資助的計劃，如何透過薪資、研究經費、實驗室空間或其他誘因，鼓勵境外的研究人員將其知識與研究成果傳回中國。」

為了掌握企業內部的安全實況，美國國會要求這9家企業在5月20日前，必須給予書面答覆，說明以下重點：

一、員工審查機制：包含員工背景調查、內部威脅偵測及特權存取權限的監控。

二、中國籍員工存取權：公司內僱用的中國籍員工數量，以及其中有多少人擁有存取「模型權重」的權限。

三、敏感職位限制：詢問公司是否設有特定敏感職位，明令禁止中國籍人員擔任；對於最敏感的職位，採取了哪些額外的篩選與監控措施。

四、「模型權重」的安全性：企業是否確信能有效防止受中共當局支持的威脅者盜取模型權重？若否，還需要哪些新技術或政策流程來達成？

五、漏洞評估：基於與AI生態系統的互動，企業認為AI開發商普遍面臨哪些「內部威脅漏洞」？最重要的緩解策略為何？

六、通報政策：若發現模型遭竊取或出現不受控的行為，公司是否具備向美國政府通報的機制。若偵測到AI模型或AI代理人試圖自行流出權重、向中方傳遞敏感訊息，公司是否具備向政府通報的機制？

2位參議員重申，9家企業致力於維護美國在AI領域的領導地位，對於國家安全至關重要，並希望9家企業說明是否需要國會或美國政府參與或支持，以協助保護AI技術、商業機密及研究成果免遭中共竊取。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會今年4月中旬也舉行名為「中國竊取美國AI優勢的行動」的聽證會，議員和專家在會中警告，中國正透過晶片走私、非法轉運、模型蒸餾攻擊和竊取商業機密等方式，試圖繞過美國出口管制，縮小與美國在AI領域的差距。

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