自德撤軍讓俄漁翁得利！民主黨批川普魯莽 智庫提醒歐洲更擔心1事

美軍軍機在德國拉姆施坦空軍基地（Ramstein Air Base）降落。（路透檔案照）

美國五角大廈宣布從德國撤離5000名駐軍，迅速引起美國國會民主黨人以及華府鷹派智庫反對聲浪，指此舉將讓俄羅斯總統普廷漁翁得利，削弱美國的安全利益。智庫學者並指出，歐洲更關切的，美國將愛國者飛彈系統撤離德國的可能性。

《美聯社》2日報導，美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）下令自德國撤離部分駐軍，聯邦參議院軍事委員會民主黨首席議員利德（Jack Reed）說，這項決定「表示美國對我國盟邦的承諾，取決於總統的心情」，他呼籲川普「立即停止這項魯莽的行動」，以免對美國聯盟關係和長期國家安全造成難以挽回的後果。

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美國在歐洲駐軍規模，視軍事行動、演習和部隊輪調等情況，通常在8萬到10萬人。撤軍5000人，佔駐德美軍3萬6000多人的14％。智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者鮑曼（Bradley Bowman）指出，美國在德國和歐洲其他地區的軍事存在，「不僅強化嚇阻克里姆林宮再有侵略行徑 ，也有助美軍向地中海、中東和非洲投射軍力」。

川普第二任以來，與北大西洋公約組織（NATO）盟邦關係陷入緊張，北約一年多來已在預期，美國會先撤離烏俄戰爭爆發後部署的部隊。倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI） 歐洲安全專家阿諾德（Ed Arnold）認為，歐洲更關切的是，美國把在德國的愛國者飛彈系統和彈藥，改調往中東部署的可能性。

川普第一任內也曾揚言，將從德國撤離約9500名駐軍，但是在該任期內始終未啟動撤軍程序。2021年民主黨籍總統拜登上任後，立即正式停止相關的規劃。

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