以為撤軍只是喊喊 紐時：德國誤判川普怒火

美國總統川普（右）3月初在白宮與來訪的德國總理梅爾茨（左）會面。（路透檔案照）

美國政府宣布將從德國撤離5000名駐軍，為美國和北大西洋公約組織（NATO）盟邦，因伊朗戰爭而起的嫌隙再添一筆。紐約時報2日指出，美國總統川普日前一連串發文，反擊德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）對戰爭的批評，包括揚言撤軍，但德國領導階層卻誤判了川普的怒火。

紐時報導指出，在川普一連串發文批評德國之際，德國領導階層並未公開展露出，他們認為川普是認真的；梅爾茨遲未公開表達歉意或撤回批評伊朗戰爭的言論，更顯示出輕率看待美國撤軍的可能性。現在看來，這是誤判。報導披露，美國私下表明，撤軍決定意在懲罰德國不在伊朗戰爭中幫忙，以及其最高領導階層批評川普的決策。

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在美國宣布撤軍決定前，德國政界的普遍共識顯然認為，川普多半是在虛張聲勢，他第一任內也曾試圖撤離部分駐軍，但是未成功；而且撤軍需要國會批准。此外，德國允許美軍使用境內基地進行對伊朗的攻擊行動，德國領袖自信地認為，川普政府對於在德國駐軍的需要，不亞於、甚至高於德國對此的需求。

過去一年來，梅爾茨投入大量心力與川普建立良好關係。他3月初訪美與川普會面後，曾向記者表示，川普已經排除任何撤軍的威脅，並「再次」向他保證，美國將維持在德國的軍事存在；4月30日在明斯特對德軍部隊發表談話，指德國與夥伴國家維持密切與互信的接觸，「包括而且尤其是華府」，強調與華府的關係是相互尊重且公平分擔安全責任，跨大西洋夥伴關係「對我國、也對我個人來說，都格外重要」。但是他並未為先前批評伊朗戰爭的言論道歉。

接著，德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）5月1日勞動節的談話，進一步升高兩國緊張關係。他說，「我們現在其實不需要川普給任何建議」，「他應該看看這場戰爭搞得一團糟」。

紐時報導指出，川普在伊朗戰爭中的作為已多次讓德國領導層感到意外，梅爾茨訪美後，部分德國官員曾認為，川普擔心戰爭推升能源價格、衝擊經濟，因此預期戰爭不會持續太久；並且以為已就川普要求歐洲派軍事資產，確保荷姆茲海峽航運安全一事，與川普達成某種妥協。

梅爾茨多次表示，德國願意參與這類安全行動，包括派遣掃雷艦，但是唯有在兩條件下：須先永久停火、而非目前的臨時停火，以及這類行動須符合德國憲法，並獲得聯合國或歐盟等國際組織背書。但是這顯然不足以令川普滿意。一名五角大廈官員1日不只指梅爾茨的發言是撤軍理由，還提到，德國未對伊朗戰爭作出貢獻。

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