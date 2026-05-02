伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪慘被關 傳健康惡化急送醫

伊朗人權鬥士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）獲得伊朗諾貝爾和平獎，但因被囚在監獄，缺席頒獎典禮。（路透檔案照）

伊朗人權運動人士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）的基金會今天說，這位身陷囹圄的2023年諾貝爾和平獎得主健康出現「災難性惡化」，包括發生心臟危機，正在伊朗醫院接受治療。

路透社報導，現年50多歲的穆哈瑪迪傳出曾在獄中心臟病發後，負責頒發諾貝爾和平獎的挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）秘書昨天對她的健康惡化表達關切。

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穆哈瑪迪家人管理的穆哈瑪迪基金會（Narges Mohammadi Foundation）今天在官方網站發布聲明表示，穆哈瑪迪「因健康狀況災難性惡化，包括發生過2次完全失去意識和1次嚴重心臟危機，今天已緊急送往位於桑揚（Zanjan）的1所醫院」。

聲明還說，曾接受3次血管成形手術的穆哈瑪迪經歷數天危險的高血壓和嚴重噁心後，今天上午昏倒，將她送醫是「絕望的緊要關頭」措施，有可能來不及應對她危急的健康需求，她的生存權正面臨「直接且迫切」威脅。

穆哈瑪迪因推動伊朗女權及廢除死刑，而在獄中獲得諾貝爾獎殊榮。她去年12月再因在律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）的追悼會上對其死因予以譴責，被控發表煽動性言論而遭到逮捕。

穆哈瑪迪的基金會2月表示，她再被判處7年半徒刑，當時挪威諾貝爾委員會呼籲立即釋放她。但數週後便爆發美國和以色列對伊朗的戰爭。

BREAKING: Nobel Laureate Narges Mohammadi Transferred to a Hospital in Zanjan Following 140 Days of Systemic Medical Neglect



The Narges Foundation has been informed that Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi was urgently transferred via ambulance from Zanjan Prison to a… — Narges Mohammadi | نرگس محمدی （@nargesfnd） May 1, 2026

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