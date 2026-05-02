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    鐵達尼號百件沉船文物布拉格展出 重現傳奇悲劇故事

    2026/05/02 17:19 中央社
    近期布拉格「鐵達尼號」展覽展出百件沉船文物，現場重現船首造型、客房、交誼廳、豪華沙龍、致命的冰山、一艘等比例的救生艇輪廓，以及設計獻給罹難者的紀念區。圖為頭等艙客房。（中央社）

    近期布拉格「鐵達尼號」展覽展出百件沉船文物，現場重現船首造型、客房、交誼廳、豪華沙龍、致命的冰山、一艘等比例的救生艇輪廓，以及設計獻給罹難者的紀念區。圖為頭等艙客房。（中央社）

    近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件鐵達尼號沉沒後被打撈上來的文物，包含乘客的個人物品、餐具、鐵窗與吊燈等。這些文物被專業團隊精心修復與保存，訴說著鐵達尼號傳奇又悲傷的故事。

    據展覽說明，鐵達尼號（Titanic）是20世紀初最大、最豪華的船隻，啟航時備受世界矚目。然而，鐵達尼號在1912年4月15日夜間，在距離紐約400海浬處撞上冰山沉沒，船上2208人中有1496人罹難。船體斷成兩截，客艙、廚房、機艙和鍋爐房內的物品散落到茫茫大海。

    RMS Titanic公司已對鐵達尼號殘骸進行9次探險，從浩瀚的殘骸中打撈出超過5500件文物，並進行精心修復。此次在布拉格展出的原始文物約有100件，包括船體物件、乘客的梳子、明信片、香水瓶，還有餐具、窗戶、吊燈，以及曾用於驅動引擎的煤塊。

    這些文物在海底經歷冰冷的低溫、瀝青和巨大的壓力，經過數十年洗禮後，重見光明。展覽還重現船首造型、客房、交誼廳、豪華沙龍、致命的冰山，與一艘等比例的救生艇輪廓，以及獻給罹難者的紀念區。

    根據捷克媒體Novinky.cz的引述，鐵達尼號展策展人哈維爾科娃（Květa Havelková）表示：「所有物品皆從約4公里深的海底打撈上來，並經專業修復。展覽還精準複製鐵達尼號的艙房，以及沉浸式體驗區，讓參觀者不僅能看到奢華的內裝，也能感受沉船當時的情景。」

    ●文物打撈上岸經專家修復 鐵達尼號船體難以保存

    RMS Titanic收藏專家泰勒（Jeff Taylor）告訴捷克媒體Novinky.cz：「這些文物自1912年起，至少到1987年之前，都曾沉在海底。我們只打撈船外的物品。船體斷裂成兩部分，許多物品掉落到海床上。我們不進入船體內部。」

    展覽介紹，每件文物打撈上來後，首先會初步處理，以防環境驟變造成損壞。文物保護人員會拍照、測量、評估狀況，將資訊錄入資料庫，並為每件物品分配識別編號，再放入內襯濕泡棉的箱子，安全運送至陸地上的文物保護實驗室。

    由於鐵達尼號的文物種類繁多、材質各異，一運抵陸地，就需要一支專門從事紙張、紡織品、木材、金屬、陶瓷和皮革等文物保護專家的團隊進行修復。這些珍貴文物目前存放於美國亞特蘭大倉庫，配備溫濕度控制系統，依材質提供不同儲存環境。

    泰勒說，鐵達尼號最近一次打撈是在2004年，未來仍希望再次前往。「不過最近情況變得較為複雜，一些法律限制，以及部分國家不希望人們再接近鐵達尼號。我們仍希望談判能有正面結果，但目前還不確定。」

    令人遺憾的是，鐵達尼號正被嗜鐵微生物緩慢侵蝕，目前尚無有效的保護技術能保存船體本身。科學家預測，這將使鐵達尼號在40至90年後內爆並坍塌。

    ●頭等到三等艙旅客乘船期望不同 展覽細數生命故事

    泰勒表示：「鐵達尼號的故事至今仍令人著迷，因為它是每個人都能產生共鳴的故事，不論來自何方。它關於人類對事物的信任。我們永遠不知道災難何時發生，也一直想了解這場悲劇為何與如何發生。」

    展覽也呈現許多乘客個人化、動人的故事，記錄他們的人生細節，以及為何登船。頭等艙、二等艙、三等艙乘客都有不同期望，有的前往美國探親，有的為了洽談生意，有的是追尋更好的生活。

    例如，27歲的普爾鮑姆（Franz Pulbaum）是一名德國機械師，計劃到美國學習工程並取得美國國籍。他隨身攜帶已簽署的「入籍意向聲明」，表明希望永久居住在美國。然而，他在這場災難中不幸罹難。

    近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件打撈相關文物。圖為從海底沙中打撈上來的焗烤盤。當時因存放在櫥櫃中，得以完整保存。（中央社）

    近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件打撈相關文物。圖為從海底沙中打撈上來的焗烤盤。當時因存放在櫥櫃中，得以完整保存。（中央社）

    近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件自鐵達尼號沉沒後打撈文物，包含乘客的個人物品，例如陶瓷漱洗罐、梳子、個人藥品與刮鬍刀片等。（中央社）

    近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件自鐵達尼號沉沒後打撈文物，包含乘客的個人物品，例如陶瓷漱洗罐、梳子、個人藥品與刮鬍刀片等。（中央社）

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