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    首頁 > 國際

    川普怒撤5000駐德美軍 德防長不意外：歐洲要自己顧安全

    2026/05/02 17:08 編譯陳成良／綜合報導
    圖為駐德美軍在威斯巴登陸軍基地接收AH-64E「阿帕契」攻擊直升機。（取自DVIDS網站）

    圖為駐德美軍在威斯巴登陸軍基地接收AH-64E「阿帕契」攻擊直升機。（取自DVIDS網站）

    美國戰爭部（原國防部）宣布，未來一年內將自德國撤出約5000名駐軍。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）2日表示，此舉「早在意料之中」，並強調歐洲必須在安全事務上承擔更多責任。

    根據《法新社》報導，美國五角大廈宣布，計畫在未來一年內撤出約5000名駐德美軍。佩斯托瑞斯透過聲明指出，美軍從歐洲、特別是德國撤出並非突發決定，而是長期趨勢的一部分。

    佩斯托瑞斯表示，「歐洲人必須為自身安全承擔更大責任」，強調在當前安全局勢下，歐洲需要提升自主防衛能力。相關說法被視為回應美國逐步調整其在歐洲軍事部署的政策方向。

    《法新社》指出，此次撤軍宣布之際，美歐之間的貿易與外交摩擦同步升溫。美國總統川普宣布，將把對歐盟汽車與卡車的關稅提高至25%，並指責歐盟未遵守先前的貿易協議。

    美德領導人互批 分歧進一步浮現

    報導提到，川普近期還公開批評德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。梅爾茨此前曾表示，伊朗在談判中「羞辱」美國；川普則反駁稱，梅爾茨對核武議題「不了解情況」。

    川普日前表示，美國正「研究並評估」是否進一步減少駐德兵力，相關決定將在短期內做出。《法新社》指出，此舉被視為在中東局勢緊張背景下，美國重新調整全球軍力部署的一環。

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