反猶攻擊頻傳英相壓力山大 稱呼喊「起義全球化」挺巴遊行被禁合理

英國首相施凱爾4月30日前往前一天發生針對猶太人的仇恨攻擊的倫敦戈爾德斯格林區視察時，遭當地居民舉標語抗議。（路透）

在上月底倫敦發生2起反猶太攻擊後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）在2日播出的電視訪問中表示，禁止某些支持巴勒斯坦的遊行、特別是主張要讓反以色列「起義」（Intifada）遍地開花的挺巴遊行，是正當合理的。

施凱爾因英國近來反猶太事件頻傳而面臨必須採取行動的壓力。4月29日，2名猶太男性在倫敦北部郊區戈爾德斯格林（Golders Green）遭人持刀攻擊，犯案者已被羈押，是1名生於索馬利亞的45歲英國公民，1日首次出庭受審與被控謀殺未遂。

請繼續往下閱讀...

4月30日，施凱爾親赴有大量猶太居民的戈爾德斯格林慰問視察，但遭部分不滿未獲政府妥善保護的當地居民抗議，他們還譴責挺巴倡議人士在英國各大城市發動遊行。自引爆加薩戰爭的2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以色列以來，英國各地就常有挺巴遊行。

施凱爾說，許多猶太人向他表示，他們深受不斷上演的反猶挺巴抗議活動的影響。「我堅決捍衛言論自由與和平抗議，」施凱爾告訴英國廣播公司（BBC），「但若（挺巴遊行中）呼喊像是『起義全球化』（globalise the intifada）這樣的口號，就完全不行…顯然應就此採取更強硬措施」。

「起義」指的是巴勒斯坦人在1987年到1993年間以及在21世紀初期，2度大規模群起反對以色列占領。英國的猶太社區視此口號「極度危險」。

施凱爾表示，他希望更強力監管遊行時的用詞，以及抗議活動一旦出現某些「情況」就該完全停止；他已就可採取哪些進一步行動與警方商討一段時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法