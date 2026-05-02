美布魯克林124年麵包店關門 居民痛心

美國紐約布魯克林經營124年的麵包店於4月27日關門，當地居民痛心不已。（圖擷自「@Julcuba」X帳號）

美國紐約布魯克林由義大利西西里島移民世代傳承的卡普托烘焙店（Caputo’s Bake Shop），在經營124年後於4月27日停止營業，當地居民得知消息後痛心不已。

據《紐約郵報》報導，現年54歲的老闆卡普托（James Caputo）透露，這間店是他曾祖父於20世紀初期開業的，自己在決定關門前曾相當糾結，但考慮到經營每週7天24小時營運的店面長達25年後，他還是覺得應該要好好休息了。

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卡普托說，自己曾經凌晨2點就要來店內工作，為此錯過無數次家庭聚會，在和親屬認真討論後，他決定不將店面交給他人而是歇業，畢竟卡普托烘焙店擁有深厚的家族歷史。

4月27日早上，卡普托在店門外貼出停業告示，許多不知情前來想要買麵包的民眾當場傻眼，消息傳開後社區居民們紛紛跑來貼上紙條致意，有人感謝卡普托一家的付出，也有人懇求卡普托改變主意重新開業。

不過，卡普托強調他現在最期待的就是和家人共度時光，包括過去一直體貼他早出晚歸的妻子。卡普托說，在孩子長大的過程中，他很少抽出時間陪伴，如今希望能夠好好補償家人，他還打算帶妻子去歐洲旅行，畢竟夫妻倆上次出國還是在1990年代度蜜月的時候。

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