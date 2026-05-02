中國駐加拿大大使威脅勿派議員訪台 加國政界公開發聲抗議

加拿大多名參眾議員公開發聲挺台，抗議中國駐加大使王鏑（見圖）稱台灣問題是不可逾越的「紅線」，及警告加拿大勿派議員訪台、軍艦通過台海等說法；駐加拿大代表曾厚仁抨擊中國將貿易武器化。（截自網路）

加拿大多名參眾議員公開發聲挺台，抗議中國駐加大使王鏑稱台灣問題是不可逾越的「紅線」，及警告加拿大勿派議員訪台、軍艦通過台海等說法；駐加拿大代表曾厚仁抨擊中國將貿易武器化。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今年1月訪問中國，重啟了中斷8年的「戰略夥伴關係」，並簽署了6項協議。加拿大環球郵報（Globe and Mail）昨天刊登王鏑的訪問，他說加拿大和中國若想繼續推進關係，台灣問題是不可逾越的「紅線」，渥太華必須清晰表明立場。

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王鏑稱，加拿大軍艦穿越台灣海峽，以及加拿大國會議員與台灣官方接觸，都違反了「一個中國」原則。

卡尼今年1月在中國訪問之際，2名原在台灣訪問的執政自由黨眾議員提前結束行程，並向中央社證實是根據「政府的建議」；隨後加拿大政界批評這「無異於向北京的威權主義低頭」。

加拿大政治界、學術界多人對王鏑的說法表達抗議和不滿，並敦促渥太華與北京交往時更要守住自身準則。

加拿大參議院反對黨領袖郝薩科斯（Leo Housakos）議員4月初率團訪台，他今天在X平台上發文說：「我很自豪地說，就在幾星期前，我訪問台灣，並會見了他們的立法委員。這是我近年來第二次造訪台灣，我還會再去。 」

今年初訪問台灣的加拿大保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）在X發文時直接貼出了她與總統賴清德的合照，並說：「別跟惡霸討價還價。派出更多議員，派出更多軍艦。這是對『戰略夥伴』發出的『警告』的唯一回應。」

今年3月訪台參加玉山論壇的聯邦保守黨前黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）發文說： 「我希望加拿大人——包括民選官員——永遠不要因為這樣的恐嚇而停止前往台灣或與台灣交流。」

加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）研究副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）3月訪台出席第二屆台加印太安全論壇，她呼籲渥太華「堅守立場，不能讓北京左右對台政策。」

加拿大政治電子報iPolitics今天刊登駐加拿大代表曾厚仁的回應，他駁斥北京的說法，批評王鏑的言論「荒謬」且適得其反。「這會讓加拿大政界反感，特別是曾訪問過台灣的議員會有更強烈的反應。」

他說，外交的根基在於對話和相互理解，而非單方面的聲明。他說：「不是你聲音較大，你就是勝利的一方。」

他強調台灣海峽是國際航道，絕非中國內海，依照聯合國海洋法公約，其他國家在台灣海峽享有航行自由權。

曾厚仁表示，王鏑的警告再次驗證中國是慣用將「貿易武器化」的國家。

他向中央社舉例，加拿大芥花籽出口高度仰賴中國市場，也因此多次成為中國報復的目標。「今年1月加拿大總理訪問中國且同意降低中國電動車關稅，才換得中國允諾降低芥花籽關稅，但中國是不講國際規則和道德的，他們會拿其他理由繼續施壓，只要你一不順從，他們會再度報復。

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