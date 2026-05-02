餓到吃同袍？俄軍前線傳5起「食人」個案 烏稱截獲通訊與影像

俄軍部隊在冬季前線作戰期間面臨低溫與補給壓力。英媒引述烏方情報稱，部分單位在補給中斷下出現極端情況，但相關內容尚未獲獨立驗證。（路透檔案照）

英國《星期日泰晤士報》引述烏克蘭情報單位指出，俄軍在東部前線於2025年冬季至2026年初期間，疑因補給中斷，出現至少5起疑似食用遺體的個案。相關資訊主要來自截獲通訊與影像資料，目前尚未獲第三方獨立證實。

根據報導，烏克蘭情報單位透過截獲的無線電對話、影像與前線資料，指稱俄軍部隊在特定時期出現疑似殺害同袍食用遺體的情況。相關內容來自部隊之間的通訊紀錄與照片資料。

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報導指出，相關情況多發生於補給線受損的時期。當時前線部隊面臨低溫與長時間補給不足，部分單位出現糧食短缺。截獲通訊中，有士兵提及食物不足與體重下降的情形。

報導描述其中一宗個案，稱一名士兵涉嫌殺害同袍並試圖處理遺體作為食物來源。相關說法來自通訊紀錄與影像資料。烏克蘭方面表示，已透過數位鑑識工具分析影像，認為未經竄改，但目前尚無第三方機構完成獨立驗證。

俄羅斯方面否認相關說法，並指這類指控屬於烏克蘭的宣傳戰。報導指出，相關資訊目前尚未獲第三方獨立驗證。

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