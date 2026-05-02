為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普強行重置「戰爭權力時鐘」！荷姆茲封鎖不停 44艘商船轉向

    2026/05/02 09:51 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普1日於佛羅里達州西棕櫚灘出席「棕櫚灘論壇俱樂部」晚宴並發表談話。（路透）

    美國總統川普1日於佛羅里達州西棕櫚灘出席「棕櫚灘論壇俱樂部」晚宴並發表談話。（路透）

    美國總統川普宣布美伊敵對行動已結束，但美軍仍持續在荷姆茲海峽執行封鎖行動，已有44艘商船被迫轉向。此舉引發是否可重新計算《戰爭權力法》60天期限的爭議，相關決策正受到國會與法律界的高度檢視。

    據《福斯新聞》（Fox News）報導，白宮1日正式發函通知國會，認為自4月7日達成停火協議後，美軍與伊朗軍隊間已無交火，因此宣告2月28日開始的「敵對行動」已經結束。這項通知的核心在於重置《戰爭權力法》（War Powers Resolution）的法定時鐘。依據該法，總統若未獲得國會授權，必須在進入敵對狀態60天內撤離部隊。

    儘管白宮宣告敵對結束，美國中央司令部（CENTCOM）資料顯示，目前已有44艘商船被指示轉向或返港。美軍海軍部隊在荷姆茲海峽仍維持高強度存在，甚至出動阿帕契直升機執行巡邏。海軍陸戰隊也持續對可疑船隻執行登船檢查，以確保封鎖線的實質效力。

    法律專家提出質疑 封鎖被視為戰爭行為

    法律專家對此項「重置」說法提出質疑。曾在布希政府擔任國務院法律顧問的貝林格（John Bellinger）指出，單方面停火不代表能自動暫停60天限期，尤其是美軍仍持續在危險海域執行攔截任務。國際危機組織（ICG）政策主任龐博（Stephen Pomper）則認為，海上封鎖在國際法中被視為戰爭行為，川普政府的詮釋不具說服力。

    川普並非首位測試該法限制的總統。回顧1980年代的「油輪戰爭」，老布希政府曾主張局部交火不構成持續敵對；柯林頓、歐巴馬與拜登政府也曾分別針對科威特、利比亞與葉門的軍事部署提出類似的主張。歷任白宮常透過法律詮釋來擴大軍事裁量權，並繞過國會的正式投票程序。

    目前參議院武裝部隊委員會主席威克（Roger Wicker）對此反應冷淡，表示並未擔憂限期問題。報導分析指出，國會若要介入，最有效手段是透過撥款案限制軍費，但這往往伴隨政治風險。在缺乏國會實質抵制的情況下，白宮預期將維持目前的戰術部署，繼續掌控波斯灣航道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播