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    首頁 > 國際

    普廷愈加仰賴習近平！ 俄9成遭制裁科技物資自中國進口

    2026/05/01 22:55 編譯管淑平／綜合報導
    俄羅斯總統普廷（左）、中國國家主席習近平（右）去年9月在天津出席上合組織峰會。（歐新社檔案照）

    俄羅斯總統普廷（左）、中國國家主席習近平（右）去年9月在天津出席上合組織峰會。（歐新社檔案照）

    烏俄戰爭持續至今已逾4年，俄羅斯對中國的戰爭物資供應依賴持續升高。彭博4月30日報導，俄國目前獲取的遭制裁科技物資，9成透過中國進口，透露出俄國總統普廷持續侵略烏克蘭戰爭之際，莫斯科愈加仰賴北京。

    報導引述了解此事的消息人士說法，由於歐盟嚴厲打擊俄國取得遭制裁科技物資管道，莫斯科從中國進口的比例，已從去年的約8成，升高到超過9成；要求匿名的消息人士並未透露數量的變化，但表示，俄國一直能依靠這些供應來源的支持，擴大許多武器系統的生產，包括飛彈和無人機。

    中國駐布魯塞爾大使館未回應此事。

    歐盟一直透過制裁，試圖阻止俄國取得使用或製造這些武器所需關鍵科技，例如半導體、積體電路、電子零組件和機械設備等；歐盟也對遭指控協助莫斯科躲避制裁的數家公司實施制裁，包括在中國和香港的企業。

    不過，這些制裁行動未能阻止中國持續供應俄國關鍵資源。彭博先前的報導指出，北京也提供莫斯科軍事用途地理空間情報、衛星影像和無人機，同時卻削減對烏克蘭和其他對象的這類物資出口。

    消息人士說，大多數歐盟國家擔心中國報復，一直不願對北京祭出更強硬制裁手段。中國多次表示，不承認國際制裁，與俄國為正常貿易關係。

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