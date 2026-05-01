美密西根州立大學臨時換考場 竟是有人在教室製毒！

冰毒示意圖。（資料照）

美國密西根州立大學（Michigan State University）近日緊急調整部分期末考試的場地，此前警方表示，在該校最大的教學大樓內發現一男子，身上攜帶了可用於製造甲基安非他命（俗稱冰毒）的家用化學物質。

《美聯社 》報導，這位31歲男子於3月29日被起訴，罪名包括惡意破壞財產以及持有可用於經營安非他命實驗室的物質。事發的威爾斯大樓（Wells Hall）自3月27日以來便一直處於關閉狀態。

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校園警察局長揚科夫斯基（Mike Yankowski）並未明確指出調查人員是否在教學樓內，發現了運作中的製毒據點。但在法庭文件中，警方指出，這些物質「對威爾斯大樓造成了約2萬美元（約新台幣63萬元）或以上的損失，特別是多扇門和地板遭到破壞」。

揚科夫斯基拒絕透露該男子是否為該校學生。不過警方宣誓書中提到，他身上攜帶著一張過期的學生證。該男子隨後被勒令收押，保釋金定為50萬美元（約新台幣1600萬元）。

警方表示，3月26日晚間接獲一起非法入侵的報案後派員處理，隨後在大樓內發現該男子，他當時攜帶了多袋液體。經查，這些液體分別為鹽酸、甲醇、異丙醇、丙酮和丁烷。

「這些物品大多是日常家用物品」揚科夫斯基局長表示，「單獨看這些產品可能沒有危險，但如果開始將這些化學物質混合在一起，就會產生反應。」

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