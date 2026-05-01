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    首頁 > 國際

    穿防彈背心防暗殺？ 川普不想穿：我怕顯胖

    2026/05/01 18:53 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普。（法新社檔案照）

    美國總統川普。（法新社檔案照）

    白宮記者協會晚宴發生槍擊案，美國總統川普的維安問題再度受到關注。不過，儘管多次躲過暗殺企圖，川普仍對穿防彈背心沒有太大興趣，理由是：怕顯得胖。

    《法新社》30日報導，美國媒體指出，白宮記協晚宴發生槍擊案，試圖刺殺現年79歲的總統川普後，在維安措施方面，已在考慮讓總統穿防彈背心。川普30日證實，被詢問過穿防彈背心一事，「我想這是會考慮的事，某方面來說，你不願意這麼做，因為這會是在向壞人低頭。所以，我不知道。不過，確實有人來問過我」。不過川普也說，「我不知道自己能不能接受看起來重了20磅（約9公斤）」。

    25日的槍擊案是川普兩年內第3起遭暗殺企圖，其中最嚴重的一次，是2024年總統選戰期間，在賓州巴特勒市造勢活動上遭一名槍手開槍，川普耳朵受傷，現場一名觀眾死亡。

    曾主持實境節目的川普，是出了名的注重外表，但也從不隱瞞他愛吃速食。川普的體重過去曾引發關注，不過這次重回白宮後，身形較過去消瘦。最近一次在去年4月進行的完整年度健康檢查顯示，川普體重224磅（約101公斤），比2019年的243磅（110公斤）瘦了約10公斤。

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