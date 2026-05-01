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    首頁 > 國際

    中國南太平洋最親密夥伴 索羅門群島總理將面臨不信任投票

    2026/05/01 18:25 編譯張沛元／綜合報導
    圖為索羅門群島總理馬內列2024年6月26日出訪澳洲。（彭博社檔案照）

    圖為索羅門群島總理馬內列2024年6月26日出訪澳洲。（彭博社檔案照）

    由於上訴失敗，2024年當選的索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）1日同意召集國會，面對針對他的不信任動議。

    馬內列在今年3月遭遇政治重挫，12名閣員請辭與2個政黨退出執政聯盟，以及在4月遭提出不信任動議；6黨組成新反對派聯盟聲稱，馬內列政府已失去得以執政的國會多數黨地位－－反對派聯盟目前在國會控制27席，高於馬內列政府的23席。

    馬內列此後一直迴避國會的不信任動議，以免一旦沒能挺過不信任投票被趕下台。此外，馬內列還在閣員大叛逃後，延攬親中前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）出任副總理，但卻讓局勢更加動盪。今年4月，索國首席大法官巴默（Albert Palmer）裁定，索羅門群島正處於「憲政僵局」。

    索國高等法院上月裁定，持續迴避反對派提出的不信任動議的馬內列，必須召集國會面對不信任投票或辭職；5月1日，索國上訴法院表示，馬內列必須在5月5日中午以前，採取行動促成召集國會，以便國會議員在5月7日之前開議。

    根據法新社看到判決副本，上訴法院稱馬內列持續未能採取行動促成召集國會，「不符合憲法」。上訴法院還駁回馬內列稱高等法院越權的論點，指稱「法院確保國會開議，並不構成干涉國會」。

    馬內列辦公室則發表聲明表示，馬內列已得知上訴法院的裁示…「總理證實他會遵守法院下達的命令…總理期待在國會議場上，就不信任案動議的辯論」。

    索羅門群島被視為中國在南太平洋地區最親密夥伴與支持者之一，2國在2022年蘇嘉瓦瑞擔任索國總理期間，曾簽署1項安全協議，引發區域大國紐西蘭與澳洲嚴重關切。

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