美海軍再添意外 第7艦隊神盾艦希金斯號電器火警

美海軍再添意外 第7艦隊神盾艦希金斯號電器火警2026/05/01 18:31 中央社
美國海軍驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）。（美聯社）
美國官員今天表示，勃克級飛彈驅逐艦希金斯號（USS Higgins）4月28日發生火災，導致艦上一度失去動力與電力。
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述不願具名官員透露，火勢侷限於單一設備，也並未蔓延。
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包括起火原因及希金斯號當時是在美軍印太司令部防區的什麼位置，目前都暫不清楚，艦上哪些區域受損及修復所需時間等細節也尚未公布。
船舶數據追蹤資料庫AIS Marine顯示到今年2月時，希金斯號還停靠於新加坡。
五角大廈一名官員說：「希金斯號在印太地區海上航行時發生電氣火災。船員立即將火勢撲滅，且沒有傷亡報告。情況已受控制，目前艦艇正在航行中。起火原因尚待調查。」
美國海軍將事件歸為「電氣意外事故」（electrical casualty），意味不是大型火災，而是艦上發電機發生短路。
本月稍早美軍艾森豪號航艦（USS Dwight D. Eisenhower）曾發生小型火災，造成8名美國海軍官兵受傷；另外航艦福特號（USS Gerald R. Ford）也因洗衣區失火，導致2名士兵受傷。
美方官員29日證實，福特號航艦及打擊群將在幾天內撤離中東，美軍在中東執勤的航艦將減為2艘。
希金斯號以日本橫須賀為母港，隸屬美軍第7艦隊。第7艦隊是美國印太司令部的核心戰力，而印太司令部作戰管轄範圍涵蓋超過全球一半區域。