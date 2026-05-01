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    《誰是接班人》實境秀又來了? 傳將由小唐納主持 川普：我聽說了

    2026/05/01 18:15 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普2007年因主持「誰是接班人」節目的成功，獲得好萊塢星光大道之星。（美聯社檔案照）

    美國總統川普2007年因主持「誰是接班人」節目的成功，獲得好萊塢星光大道之星。（美聯社檔案照）

    美國總統川普曾主持的實境節目《誰是接班人》（The Apprentice），可能重回螢光幕。川普4月30日透露，他聽說亞馬遜（Amazon）公司正在考慮重新推出這檔節目，而且可能由他的長子小唐納（Donald Trump Jr.）接下主持棒。

    彭博30日報導，川普當天被問到《誰是接班人》可能回歸時，表示「我聽說了」，並指這個節目非常成功，「14季，我們過去取得了很大的成功，《誰是接班人》是非常成功的節目」。川普接著說，「我們且看情況會如何發展，他們跟我提過這件事，就看看吧」。不過，他未說明是誰告訴他可能恢復這項實境秀的計畫。

    華爾街日報先前的報導引述知情人士說法，指亞馬遜正在討論重新推出《誰是接班人》的可能性，也討論過由小唐納擔任新版節目主持人，不過，相關討論仍處於初期階段，製作方也尚未接觸總統家族。

    被問到小唐納可能接棒，川普說：「他是個很棒的人，有點魅力，主持這個節目需要一點魅力」。

    川普過去以房地產大亨的身分主持《誰是接班人》，讓參賽者展現商業能力，爭取為川普工作的機會，節目在美國國家廣播公司（NBC）播出，川普也靠這個實境秀打出他的全國知名度，並主持衍生節目《名人版誰是接班人》（The Celebrity Apprentice）。

    若回歸計畫最後獲准，新版《誰是接班人》將在亞馬遜旗下串流平台播出。

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