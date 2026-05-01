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    首頁 > 國際

    中國廣州地鐵無差別攻擊 男車廂內狂噴辣椒水畫面曝

    2026/05/01 19:46 中央社
    男子在中國廣州地鐵3號線車廂內狂噴辣椒水。（擷取自X平台）

    男子在中國廣州地鐵3號線車廂內狂噴辣椒水。（擷取自X平台）

    中國廣州地鐵3號線昨晚驚傳無差別襲擊事件，一名男子在擁擠車廂內，持辣椒水朝乘客狂噴，造成多人不適。列車到站後，該男子遭憤怒乘客圍毆，其後被警方帶走。

    社群訊息顯示，4月30日晚間尖峰時段，一名男子在廣州地鐵3號線行進中的擁擠車廂內，疑似偷拍遭乘客制止後，突然掏出辣椒水噴霧，向乘客無差別狂噴，導致車廂內多名乘客不適，卻無從走避。

    列車抵達體育西路站後，乘客急忙逃出車廂，多人因不適跌坐地上，用瓶裝水沖洗眼臉。憤怒乘客圍毆涉事男子後，他倒地抱頭狀似非常疼痛。

    陸媒荔枝新聞報導，親歷者張女士說，她到廣州玩，當時聽老公說快跑，突然一股刺鼻的氣味，所有人都哭，被人群硬推下車，後來才知道，「是一個男的整的噴霧劑」。對此，地鐵派出所工作人員回應，噴的是辣椒水，目前這個人抓到了，派出所正在調查處理。

    「廣州地鐵一男子向乘客噴辣椒水」一度登上微博熱搜，引發中國大陸網友震驚與質疑。因為辣椒水噴霧在中國地鐵是違禁品，該男子竟通過嚴密安檢，發生「防狼噴霧反被狼用」的離譜事件。

    至截稿，廣州警方未通報這起事件。

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