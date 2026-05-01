中國扣押近70艘巴拿馬籍船隻 美率6國警告：西半球主權不容談判

據美方監測數據，自今年3月8日以來，已有近70艘巴拿馬籍船隻遭中國當局扣押。（歐新社）

針對中國扣押多艘巴拿馬籍船隻一事，美國與玻利維亞、巴拉圭等盟邦發表聯合聲明，譴責北京此舉是將海上貿易政治化，公然侵犯區域主權。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近日更發出嚴正警告，強調「西半球主權不容談判」。

據美國《福斯新聞》（FOX NEWS）報導，美國與玻利維亞、哥斯大黎加、蓋亞那、巴拉圭和千里達及托巴哥發表聯合聲明，譴責中國針對巴拿馬籍船隻的行動是「公然將海上貿易政治化」，嚴重侵犯區域主權，破壞全球貿易規則。美國國務卿魯比歐更直接警告中國，「西半球的主權不容談判。」

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這場外交對峙源於巴拿馬最高法院於2026年初裁定，廢除香港長江和記實業公司（CK Hutchison）在巴拿馬運河兩端碼頭的長期經營權。據美方監測數據，自今年3月8日以來，已有近70艘巴拿馬籍船隻遭中國當局扣押，美方官員認為這顯然是針對巴拿馬的報復行為。

美籍華裔作家章家敦（Gordon Chang）向《福斯新聞》表示，中國在巴拿馬的作為符合其全球擴張模式，即利用經濟槓桿與貿易壓力擴大影響力。他指出，中方長期將全球貿易體系當作地緣政治武器，而川普政府現正採取更主動的策略，透過反制中國代理人如委內瑞拉、古巴及伊朗等國，削減北京的戰略籌碼。

章家敦進一步分析，北京在貿易問題上極具「虛偽性」，長期受益於全球貿易體系，卻將其武器化以達成地緣政治目的。他強調，若中國不先威脅美國利益，華府就不會向巴拿馬施壓，中方也就沒有理由扣押船隻。

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