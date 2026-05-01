高市早苗啟程訪越澳 新版FOIP構想內容曝光

日本首相高市早苗。（資料照，路透）

日本首相高市早苗今天下午啟程訪問越南和澳洲，她在出發前向媒體表示，將就能源與重要物資供應鏈等方面，提出確保各國自主性與韌性的具體合作方案。高市預定在越南公布升級版的「自由且開放印太」（FOIP）構想，也在今天曝光，包括重點推動強化能源與關鍵礦產供應鏈、共享規則、在安全保障領域開展合作等3個領域。

高市在今天下午搭機前往越南，預定2日與越共中央總書記蘇林會談，確認在能源、人工智慧（AI）、半導體等領域的合作。當天也預定在當地大學發表外交演說，公布升級版的FOIP構想。

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高市預定3日轉往澳洲，4日與澳洲總理艾班尼斯會談。今年適逢日澳友好合作基本條約簽署50週年，雙方將就發展兩國「特殊戰略夥伴關係」，以及安全保障、重要礦物與能源在內的經濟安全保障等廣泛領域展開合作討論。

高市今啟程前向媒體表示，基於中東局勢緊張，希望確認在亞洲地區能源穩定供應及包含重要礦物在內的供應鏈強化方面的合作。

讀賣新聞報導，高市2日預定在越南發表的升級版FOIP構想內容曝光，演說中將把緊張的伊朗局勢定位為「考驗日本推動FOIP決心的事件」。高市將強調，國際環境雖已大幅改變，但FOIP的正當性並未動搖。並表明日本將比以往更加主動地在建構基於自由、開放與法治的國際秩序方面發揮作用。

在此基礎上，提出3大重點領域，包括透過強化能源與重要物資供應鏈，建構AI與數據時代的經濟生態系、推動「官民一體共創經濟前沿」與「規則共享」，以及擴大「安全保障領域合作」以維持區域和平與穩定等。

此外，高市也將強調「維持與擴大基於規則的經濟秩序不可或缺」，並針對由日本、英國、澳洲等12國參與的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），提出推動印尼、菲律賓等「具戰略重要性國家」儘早啟動加入程序的方針。

在中國利用稀土等資源對各國施加經濟壓力的背景下，高市也將主張避免對特定國家過度依賴供應鏈，並強調確保「不僅以價格為依據的公平競爭條件」的重要性。

在安全保障方面，她將提出擴大政府安全保障能力強化支援（OSA）的對象國與規模，並表明將透過政府開發援助（ODA）推動港口、機場等基礎建設，以及加強海上保安能力支援。

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