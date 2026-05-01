不小心長得像習近平！他抖音發自拍照賣貝殼 慘被官方懲處

中國一名男子在「抖音」宣傳自家售賣的貝殼海螺。卻因自己長相與習近平神似，遭平台判定違規。（取自李穎X）

在中國長得像領導人習近平也不行！中國一名男子在「抖音」宣傳自家售賣的貝殼海螺。沒想到，因為自己長相與習近平神似，竟遭平台判定違規，刪除他的自拍照及頭像，還禁止他30天內修改個人資料，讓他無奈喊：「發個自拍照都違規？」

旅義華裔作家李穎今日在X上分享，表示這名男子來自山東，因為長得像習近平，導致帳號被平台限制。根據照片可見，男子神韻確實有點像習近平，但不少地方仍可看出差異，並沒有到完全相像的程度。

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而根據男子發出的審核結果可見，官方判定他發文「含有違規內容」，指他帳號的個人資料，涉及違反網路相關法律或抖音規章，平台還要他「請遵守相關規定」，共同維護平台環境。平台也解釋，所謂個人資料包括但不限於頭像、名稱、封面照片及個人簡介。

貼文下方，網友紛紛表示：「很正常，你的長相犯了聖上名諱了」、「長相違規太難了，得整容」。

而中國民眾「撞臉」習近平不是第一遭。中國聲樂家劉克清就因為長得像習近平，多個社群帳號遭封鎖，原因是「長相違規」，令他困擾不已。今年他才開心宣布，5年過後自己的帳號終於通過審核，得以使用自己的頭像。

中國著名的旅歐男中音歌唱家劉克清（圖左）長得太像中國國家主席習近平（圖右），遭官方以「形像違規」為由封鎖他的帳號。（圖左抖音，圖右美聯社，本報合成圖）

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