日本旅遊當心！ 京都世界遺產「仁和寺」驚傳熊出沒

位於京都的世界遺產「仁和寺」，因寺廟北側山區目擊到熊蹤影，目前已禁止民眾入山。（圖擷取自社群平台@fnnp-hs7mr「YouTube」）

5月才開始，熊已經等不及想要「出沒」了，連觀光景點也受影響。位於日本京都的世界遺產「仁和寺」，因寺廟北側的山區目擊到熊的蹤影，目前已禁止民眾入山。

《FNN》報導，仁和寺後山設有環繞佛堂的健行路線，是能體驗「一日朝聖（お遍路）」的熱門景點。原定於5月3日舉行的健行活動也因此被迫取消。不過由於目擊到熊的地點位於寺廟西北側的山中，因此一般的參拜活動仍維持正常進行。

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而岩手縣北部的當地獵人在4月29日設置的相機，捕捉到亞洲黑熊正在森林中緩步前行的畫面，岩手縣北部的獵人表示，「這隻熊大概是剛離開母親獨立。從鼻子到尾巴大約100公分左右，體型相當嬌小。」

4月30日深夜1點過後，牠毫不猶豫地走進了箱型陷阱中。然而，由於這個箱型陷阱是專為野豬設計的，機關並未觸發。大約3小時後，逃出陷阱的熊回頭看了一聲，隨後便消失在森林中。17個小時後，這隻熊再次現身並進入了陷阱，嘴巴還不停地咀嚼，似乎正在吃裡面的誘餌。

岩手縣北部的獵人說，「這是同一隻熊，牠逃脫後每天都來。熊出沒的地點距離大約有15、16戶人家的住宅區僅約30公尺。因為居民希望將牠捕獲，目前正在與保健所協商處理。」

4月29日秋田縣大仙市，有人目擊到一隻熊在住宅區棒球場的停車場上狂奔。這天該市的住宅區，接連傳出熊出沒的消息，附近居民不安地表示，「雖然知道山裡會有熊，但沒想到會跑到這種地方來。」

4月30日中午左右，潟上市的十字路口，也有人目擊到熊的蹤影。據悉，出沒的是一隻體長約1.5公尺的熊，隨後朝著市區往海邊的方向逃去。因應熊的出沒，潟上市已於4月30日設置了箱型陷阱，並在裡面放置了吸引熊的誘餌。

另一方面，5月1日上午8點半過後，在遭受春季風暴直擊的靜岡縣濱松市，有人目擊到一隻熊在雨中全身濕透地走著。目擊地點距離新東名高速公路「濱松引佐交流道（inasa IC）」約4公里，是住宅零星分布的區域。根據《FNN》取得的照片，可以看到熊正在石牆上行走。

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