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    刺傷猶太人嫌犯遭控謀殺未遂 英國恐怖主義威脅級別升至「嚴重」

    2026/05/01 15:04 編譯謝宜哲／綜合報導
    英國倫敦29日爆發持刀攻擊事件，2名猶太男性在街頭遭刺傷。目前英國的恐怖主義威脅級別已提升至「嚴重」。（歐新社）

    英國倫敦29日爆發持刀攻擊事件，2名猶太男性在街頭遭刺傷。目前英國的恐怖主義威脅級別已提升至「嚴重」。（歐新社）

    英國警方今（1）日表示，已對1名45歲索馬利亞裔英國公民提出指控，他涉嫌在倫敦北部刺傷2名猶太男子。這是英國近期一系列仇恨襲擊事件中的最新一起。

    根據《法新社》報導，英國倫敦上月29日發生持刀攻擊事件，2名猶太男性在街頭遭刺傷，警方認定事件屬於恐怖主義範疇，並以謀殺未遂罪嫌逮捕45歲索馬利亞裔英國公民蘇萊曼（Essa Suleiman）。

    2名受害者分別為76歲和34歲，目前在醫院情況穩定。事發後在英國的猶太人指責，英國政府屢次未能保護他們。

    倫敦警察廳1日在1份聲明中表示，蘇萊曼已被控2項謀殺未遂罪和1項在公共場所持有刀具罪，這些指控與29日的襲擊事件相關。

    在蘇萊曼被指控的前一日，英國施凱爾誓言將強化對猶太社區的安全保護。

    英國內政部也宣布，英國境內恐怖主義威脅級別已提升至「嚴重」，這是五級系統中的第二高級別，這意味著未來6個月內極有可能再次發生襲擊。

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