退訂潮湧現航班大減 日本赴中國旅遊人數跌9成

日本首相高市早苗「台灣有事論」導致中日關係惡化後，除了赴日的中國遊客大跌，日本人赴中國旅行的規模也銳減，近期遊客退訂潮湧現，加上中日航班大幅削減 ，日本遊客數量暴跌9成。示意圖。（歐新社）

日本首相高市早苗「台灣有事論」導致中日關係惡化後，除了赴日的中國遊客大跌，日本人赴中國旅行的規模也銳減，近期遊客退訂潮湧現，加上中日航班大幅削減 ，日本遊客數量暴跌9成。

日本共同社中文網昨天作了上述報導。業者感歎，「航班減少導致的座位短缺、赴華旅遊熱的降溫、中東局勢惡化引發的燃料費漲價，這三重打擊的強烈逆風猛刮」。

請繼續往下閱讀...

高市早苗去年11月發表「台灣有事」說法後，中國政府呼籲民眾避免赴日。今年3月從中國飛往日本的航班有2691班被取消，取消率約達50%。

此外，報導引述一名日本大型旅行社的中國遊負責人透露，去年11月以後，日本赴上海的旅遊團取消比例高達5成。

當地旅行社日本業務負責人分析，遊客主要出於安全考量紛紛退團，2024年蘇州日本人學校校車遇襲，深圳日人學校男童身亡，讓日本民眾對赴中國的安全有所顧慮；加上去年底開始不少航線停飛，日本前往上海遊客人數年減7成。

日本赴中國遊客減少，也讓中國的大批日語導遊收入下跌、甚至面臨失業困境。西安一名從事日語導遊近30年的男導遊感慨，今年一個日本遊客都沒能接到；北京一名男導遊也說，3月以後幾乎沒有日本客人，收入減少9成。

報導說，日本曾是中國的主要入境遊客源之一，業內人士目前卻看淡前景稱，「只要中日關係不改善、航班不增加，日本赴華旅遊市場短期內難以恢復」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法