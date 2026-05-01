白宮晚宴槍擊案最新影片曝光！槍手衝過安檢點朝維安人員開槍

美國白宮記者協會25日晚宴發生槍擊事件。美國司法部公布的相關影片顯示，槍手衝過安檢處並向1名特工開槍。（擷自X@USAttyPirro）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞4月25日晚間出席白宮記者協會晚宴時驚傳槍響，川普等人在特勤人員護送下撤離，槍手艾倫（Cole Tomas Allen）當場遭逮。美國司法部4月30日公布嫌犯相關影片，內容是他衝過華盛頓希爾頓酒店安檢並向1名特工開槍。

根據《法新社》報導，影片顯示艾倫攜帶疑似長管槍械強行衝過安檢站，穿過警察和特勤局特工，影片中有特工向攻擊者方向開槍3次，但警方強調艾倫在攻擊過程中並未中槍。

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美國首都哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）表示，艾倫在影片中有向特工開槍，目前影片已提供給美國地方法院。

皮羅稱影片還顯示在白宮記者協會槍擊事件發生的前一天，艾倫曾在華盛頓希爾頓酒店「踩點」。

目前艾倫已被指控試圖暗殺川普。如果罪名成立，他將面臨終身監禁。

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro （@USAttyPirro） April 30, 2026

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