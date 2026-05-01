打臉美國防部稱伊朗戰爭花250億 外媒曝實際成本約500億美元

美國戰爭部代理主計長赫斯特三世上月29日首次公布官方數據，證實與伊朗的戰爭已耗資高達250億美元，多數用於彈藥消耗。（美聯社檔案照）

美國自今年2月28日起對伊朗發動攻擊，美國五角大廈財務官員上月29日在國會首次公布官方數據，指估計已耗資高達250億美元（約新台幣7906億元）。不過有外媒報導指稱，有官員透露實際金額其實近500億美元（約新台幣1.6兆元），相比官方公布的數據幾乎翻倍。

據《CBS News》報導指出，五角大廈近日雖稱美伊戰爭花費約250億美元，但這項數字並未完全計入受損或被毀的裝備，以及美軍基地的損失，根據熟悉內部評估的官員透露，自開戰以來實際的成本其實已接近500億美元。

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報導提到，美軍在戰場上已損失多達24架MQ-9「死神」（Reaper）無人機，這款高精密裝備每架成本高達3000萬美元（約新台幣9.7億元），加上大量昂貴精準飛彈的消耗，讓財政壓力迅速升高。

除了《CBS News》，此前CNN也曾引述3位知情人士透露，250億美元只是一個保守估計，並未包括修復美軍在該地區基地遭受的嚴重破壞的費用。若計入重建美軍設施和更換被毀資產的成本，真實戰爭成本恐達400至500億美元（約新台幣1.28兆至1.6兆元）。

曾在美國行政管理和預算局任職的戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）也指出，雖然彈藥是此類戰爭中最大的開支，但還有許多其他看不見的成本。像是在當前的戰爭中，更高的燃料成本也是一個需要考慮的因素。而國防部雖是這場戰爭的主要支出部門，但並非唯一的支出部門，像是國土安全部可能也因戰爭要承擔更高的成本。

坎西恩也指出，依照目前的消耗情況，美軍可能需要花費「數年」時間才能將彈藥儲備恢復到戰前水平。

報導提到，美伊戰爭也更直接影響美國民眾的生活成本，特別是能源與肥料價格走高，根據右翼智庫美國企業研究所估計，光是燃料與肥料價格上者，就讓每個美國家庭每月要額外支出150美元（約新台幣4800元）。坎西恩也直言，這場戰爭正在對美國和伊朗的經濟造成雙重打擊。

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