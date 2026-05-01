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    首頁 > 國際

    熱愛動物卻殺妻焚屍 員工雙面人生曝光

    2026/05/01 13:41 即時新聞／綜合報導
    殺妻案嫌犯鈴木。（圖擷取自YouTube）

    殺妻案嫌犯鈴木。（圖擷取自YouTube）

    日本北海道熱門景點旭山動物園發生棄屍疑雲，一位在該園工作的30多歲男子涉嫌將妻子遺體棄置在動物園焚化爐，目前正接受警方調查。而受害者的親友向媒體透露受害者曾說自己被丈夫恐嚇，嫌犯的親友也透露他在工作時與夫妻相處的一面。

    綜合外媒報導，受調查的男子為旭山動物園員工，其30多歲的妻子自3月底左右失蹤，4月起亦未再前往工作單位。面對警方訊問，該男子供稱「將妻子的遺體遺棄在焚化爐」，並進一步陳述「焚燒了數個小時」。

    嫌犯在偵訊的過程中承認，曾對妻子出言恐嚇「我要把你燒得精光，一點都不留」，妻子生前曾向親戚求助「丈夫對我發出威脅，我很害怕」，嫌犯同事表示，嫌犯在工作時是個「超級工作狂」，生活中絕大部分的時間都在談論動物，甚至園內動物死亡時會表現極度沮喪，沒想到這麼熱愛動物的人會對妻子痛下殺手。

    嫌犯的友人透露，嫌犯私底下有另外一面，平時沉默寡言，但在酒席上，有人問「是不是也怕太早回家被老婆罵？」被嫌犯暴怒反嗆，而且嫌犯曾經提過夫妻關係「回家之後就只是睡覺而已，沒什麼好說的。」

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