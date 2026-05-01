美中經貿高層通話為川習會鋪路 互提貿易政策不滿

根據美國財政部說法和中國官媒報導，美中經貿高層4月30日進行「坦誠」對話，為美國總統川普和中國國家主席習近平預定5月會談鋪路，雙方都對彼此貿易政策表達不滿。（中央社）

根據美國財政部說法和中國官媒報導，美中經貿高層4月30日進行「坦誠」對話，為美國總統川普和中國國家主席習近平預定5月會談鋪路，雙方都對彼此貿易政策表達不滿。

路透社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在社群平台X上發文說，他與中國國務院副總理何立峰通話，討論川普計劃5月14日至15日訪問北京事宜。

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貝森特表示：「我們的會談既坦率又全面，我強調中國近期具挑釁意味的域外規範對全球供應鏈產生寒蟬效應。」

這番言論打破川普政府對北京新供應鏈規範近乎沉默的局面，這些規範引發美國企業不安。分析人士稱這些措施屬於重大升級，可能嚴重削弱美國降低對中國供應鏈依賴的作為。

貝森特、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及川普政府尋求推動供應鏈轉移。中國近幾週推出相關規範，為懲罰那些尋求將關鍵礦產和其他貨物供應鏈移出中國的外國企業奠定法律基礎。

貝森特未對新規定提出美方回應，但表示期待「川普總統與習主席在北京的會談富有成果」。

中國中央電視台報導，何立峰與貝森特及葛里爾透過視訊通話進行「坦誠、深入、建設性的交流」。報導說，中方就近期美對中經貿限制措施表達嚴正關切，但雙方同意不斷增進共識、管控分歧並加強合作。

華府近日限制美國晶片設備公司向中國第2大晶片製造商華虹半導體出貨。

中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在4月30日通話，王毅宣稱「台灣問題」是中美關係的最大風險點。

隨著川習會將近，美國國會議員和產業團體警告川普政府不要允許中國投資進入美國汽車業，認為這將掏空關鍵本土產業，並可能因資料蒐集構成國家安全風險。

10個鋼鐵業團體今天致函貝森特、葛里爾、盧比歐及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），敦促他們「確保美國競爭力，不要將美國汽車市場拱手讓給中國共產黨」。

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