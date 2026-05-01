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    首頁 > 國際

    川普對伊朗行動期限將至 民主黨警告違法風險

    2026/05/01 09:55 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普獲得國會授權對伊朗開戰最後期限為美東時間4月30日午夜。（彭博）

    美國總統川普獲得國會授權對伊朗開戰最後期限為美東時間4月30日午夜。（彭博）

    根據美國「戰爭權力法」，如果國會沒有正式宣戰或授權使用武力，總統必須在60天內結束軍事行動。在該法約束下，美國總統川普獲得國會授權對伊朗開戰最後期限為美東時間4月30日午夜。

    根據《法新社》報導，川普在3月初通知國會將對伊朗發動空襲時，60天期限已經啟動。隨著4月30日到來，川普面臨著獲得國會授權對伊朗開戰的最後期限。

    由於川普尚未獲得國會授權，該期限將直接導致白宮與國會之間的憲法衝突。民主黨表示，川普的法律立場已經岌岌可危，一旦超過60天期限，他將明顯違反法律。

    參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，一旦美國跨越60天期限，川普就毫無疑問違反了「戰爭權力法」。舒默還敦促共和黨幫助結束衝突。

    川普政府則主張，上個月宣布的停火協議實際上已經暫停該期限。1位美國政府官員表示，始於2月28日的敵對行動已經結束。自4月7日停火後，美國和伊朗之間沒有發生任何交火。

    美國國防部長赫格塞斯也在4月30日告訴國會議員，政府認為在停止戰鬥期間，60天的期限已暫停或停止。

    值得注意的是，雖然川普政府面臨的壓力增加，但阻止戰爭仍困難重重。「戰爭權力法」很少能成功限制總統發動戰爭的權力，法院通常不願干預，爭議往往最終落入政治領域。

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